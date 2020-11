Fico sa opäť obul do celoplošného testovania: Opätovná výzva prezidentke!

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico opätovne žiada prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby sa vyjadrila k porušovaniu Ústavy SR vzhľadom na nasadenie vojakov do celoplošného testovania na COVID-19.

Fico jej zaslal list a pýta sa jej, prečo porušenie ústavy toleruje. Tvrdí, že len hlava štátu môže v núdzovom stave vyslať vojakov. Fico kritizuje aj ombudsmanku Máriu Patakyovú, ktorá uviedla, že preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu v zamestnaní či vstupe do obchodov nedochádza k protiústavnému zásahu do práva na súkromie. Vlády podľa Fica milujú krízy a núdzové stavy, lebo si môžu robiť, čo chcú, predovšetkým porušovať ľudské práva, mysliac si, že nikdy za to nebudú niesť právnu zodpovednosť. Aktuálne čísla infikovaných podľa neho potvrdzujú, že celoplošné testovanie bol "paškvil", pretože sme sa nič nedozvedeli.

Fico tiež kritizoval stredajšie (4. 11.) hlasovanie v Národnej rade (NR) SR o vytvorení skupín priateľstva slovenských poslancov s poslancami iných štátov. Opozícia má právo na určitý počet predsedov týchto skupín, no koalícia navrhla vyradiť z týchto zoznamov poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) a poslancov za ĽSNS. Odôvodnila to tým, že ich názory sú "v príkrom rozpore so základnými zásadami, na ktorých je postavená SR". Smer-SD to považuje za hrubý zásah do demokratického zriadenia SR. "Niekoho trestať za politický názor je nevídané," skonštatoval Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii.