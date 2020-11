3 pódiá opäť nakrúcali hudobníci s nadšením a veria, že to budú cítiť aj diváci. Peter Cmorík, Peter Bič, Katarzia a Lucia Gibarti by sa asi za iných okolností v jednom hudobnom projekte nestretli. A diváci by sa určite nedozvedeli, že Katarzia síce nemá herecké ambície, ale možno práve preto začína nakrúcať seriál pre českú televíziu. A to, čo o sebe a svojich hereckých kvalitách povedala, by režisér, ktorý ju oslovil, rozhodne nemal počuť. Pozrite si reláciu 3 pódiá v piatok o 22:50 na Jednotke.