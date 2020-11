Polícia dvíha varovný prst: Dôležité upozornenie ohľadom certifikátov!

Fotografia certifikátu z celoplošného testovania nestačí, polícia na jeho kontrolu bude uznávať len originál.

Osobe, ktorá pri sebe nebude mať originálny certifikát z celoplošného testovania hrozí pokuta vo výške 1 659 eur. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informovala Polícia SR. Zároveň dodala, že zaregistrovala snahy o falšovanie certifikátov z celoplošného testovania a preto je kontrola ochranných prvkov potrebná. Viac informácií o celoplošnom testovaní sa môže verejnosť dozvedieť na stránke Ministerstva obrany SR Som zodpovedný.



Zákaz vychádzania trvá pre všetky okresy do 14. novembra. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1:00 do 5:00. Nevzťahuje sa ani na osoby s negatívnym PCR testom, vykonaným od 7. do 8. novembra, alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19, ktorý bol vykonaný v rámci celoplošného testovania. Platiť to bude iba v 45 okresov, ktoré podstúpia druhé kolo plošného testovania. Pre zvyšné okresy platí doterajší certifikát z testovania z 29. októbra až 1. novembra.