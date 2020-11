Jeden z najtrpkejších dôsledkov koronakrízy na Slovensku: Inzerát plný zúfalstva budete musieť predýchať

Nie je to len o zdraví. Mnohí ľudia na Slovensku kvôli koronakríze siahajú až na dno svojich možností.

O tom, čo všetko so sebou nesie pandémia koronavírusu vypovedá inzerát Petra z Košíc. Už po vyše pol roku obmedzení boli mnohí ľudia vrhnutí do nepríjemnej situácie, v ktorej bojujú o prežitie.

Peter z Košíc má len 33 rokov, no stará sa o tri malé deti v inzeráte žiada o akúkoľvek robotu, ktorá by mu pomohla dostať sa z ťažkej situácie. "Mám 33 rokov, a nemám problém so žiadnou robotou. Čokoľvek potrebujete pomôcť, resp. urobiť napr. okolo domu, s drevom alebo, ako píšem, s čímkoľvek nemám problém. Som ochotný zájsť až do extrému keď bude treba, potrebujem súrne prácu. Mám tri malé deti a situácia je veľmi zlá a ťažká. Holými rukami vám presťahujem osie alebo včelie hniezdo. Je to, bohužiaľ, smiešne ale je to tak, spravím čokoľvek až tak veľmi som zúfalý. Ak potrebujete pomôcť s hocičím, prosím kontaktujte ma. Ďakujem."