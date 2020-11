Briti hlásia posun vo vývoji vakcíny proti COVID-19: Odborníčka však priznala problémy

Údaje o vyhodnocovaní účinnosti a bezpečnosti dvoch najpokročilejších potenciálnych vakcín proti koronavírusu by mali byť k dispozícii do začiatku decembra. Uviedla to vedúca pracovnej skupiny britskej vlády pre vakcináciu Kate Binghamová.

Lekár šíril nepravdy o rúškach, vakcínach a 5G sieti: Slováci, toto si pozorne prečítajte Vyjadrenie sa týka vakcíny, ktorú vyvíjajú Oxfordská univerzita a farmaceutická spoločnosť AstraZeneca, a vakcíny firiem Pfizer a BioNTech. Pred výborom britského parlamentu Binghamová povedala, že po tom, ako bude hodnotenie k dispozícii, potenciálne vakcíny budú musieť získať súhlas regulačných úradov. "Ak súhlas získame, budeme mať možnosť nasadiť vakcíny pred koncom roka," konštatovala. Vedúca pracovnej skupiny pre vakcináciu však priznala, že do konca roka budú v krajine k dispozícii len 4 milióny dávok očkovacej látky, ktorú vyvíja Oxfordská univerzita, hoci vláda pôvodne odhadovala, že už do septembra vyrobia 30 miliónov dávok. Dôvodom boli určité ťažkosti vo výrobe, ktoré však už vyriešili. Binghamová dodala, že do konca roka bude Británia mať aj približne 10 miliónov dávok vakcíny vyvinutej firmami Pfizer a BioNTech.