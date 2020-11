Herci musia zahrať naozaj všeličo, aj úplne nemožných tanečníkov. A darí sa im to dobre. Juraj Loj a Ján Dobrík sa snažia tancovať "čaču", skúšajú udržať rytmus, vrtia bokmi. Thomas Kamenár to skúša s metlou. Ešteže Helena Krajčiová má v sebe rytmus a skúša ich to naučiť. Aj takto vtipne vyzerá seriál Nový život. Ako sa to podarilo Jánovi Dobríkovi so ženou, uvidíte vo štvrtok večer na JOJke.