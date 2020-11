Naď bol v kontakte s nakazeným! Je v domácej karanténe: Tak už prišiel čas aj na mňa

Už aj on! Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) je v domácej karantáne. Informoval o tom na sociálnej sieti.

"Všetky kroky detailne konzultujem s hlavným hygienikom pánom Mikasom a rezortným hlavným hygienikom Dr. Šavrdom. Dnes som bol opäť preventívne negatívne testovaný cez antigénový test a v piatok budem testovaný opäť cez PCR. Ďalšie kroky budú záležať od výsledku piatkového testovania," napísal Naď.

Dodal, že ruší aj plánované stretnutia, či mediálne výstupy. S verejnosťou bude komunikovať cez tlačové správy a sociálne siete. "Bežnú operatívu bude v mojom zastúpení riešiť štátny tajomník Marian Majer," vysvetlil.

V stredu oznámil premiér Igor Matovič (OĽANO), že je tiež v domácej karanténe. Podľa vlastných slov bol v kontakte s pozitívne testovaným človekom. "Nuž ... pravidlá musia platiť pre každého rovnako ... keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným ... hlásim odchod do domácej karantény. Koniec hlásenia a držte sa. Spolu sme silnejší ako vírus ... a hoci máme našu vlastnú slovenskú medzičasom odskúšanú atómovú zbraň na covid ... bude to ešte veľmi ťažké, ale dokážeme to," uviedol Matovič na svojom facebookovom profile.