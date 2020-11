Pritvrdzujú boj s koronavírusom: Taliansko sprísni zákaz vychádzania, obmedzí obchody aj dopravu

Taliansky premiér Giuseppe Conte podpísal dekrét, ktorým v krajine sprísňuje opatrenia v boji s koronavírusom.

Nočné zákaz vychádzania od 22:00 do 05:00 bude po novom platiť v celom Taliansku, rovnako tak uzavretie obchodných centier cez víkendy a sviatky. Nové reštrikcie mali pôvodne platiť od štvrtka, vláda ale ich uvedenie do praxe na poslednú chvíľu odložila na piatok. Trvať by mali zatiaľ štyri týždne, do 3. decembra.

Počas nočného zákazu vychádzania budú môcť Taliani opustiť svoje domovy len kvôli ceste do práce alebo zo zdravotných dôvodov, pre oboje bude potrebné potvrdenie. Vo vozidlách verejnej dopravy smie cestujúci obsadiť nanajvýš 50 percent kapacity, výnimku majú školské autobusy. Akékoľvek cestovanie však vláda neodporúča.

Na stredných školách bude povinne výučba na diaľku. Zatvoria sa aj všetky múzeá a zastaví sa aj výletné lode plávajúce pod talianskou vlajkou, turistické i súkromné. Tie, ktoré sú už na ceste, musí pristáť do 8. novembra.

Nové vládne nariadenie rozdeľuje 20 talianskych regiónov podľa stupňa epidemického ohrozenia na zelené, oranžové a červené zóny. Rím tak chce reagovať na rozdiely medzi oblasťami a zavádzať niektoré opatrenia len lokálne. V najrizikovejšej červenej zóne, ktorá predpokladá čiastočnú uzáveru spoločenského a ekonomického života, sa ocitnú regióny Lombardsko, Piemont, Kalábria a Valle d'Aosta (Val d'Aosta).

V Taliansku za posledný deň pribudlo 30.550 prípadov nákazy koronavírusom a 352 ľudí s chorobou covid-19 zomrelo. Celkovo sa v krajine so 60 miliónmi obyvateľov doteraz potvrdilo 790.377 nakazených koronavírusom. Úmrtí spojených s nákazou evidujú úrady 39.764, čo je šiesty najvyšší počet vo svete a druhý v Európe.