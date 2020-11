Dokázal to ako štvrtý hráč histórie: Nadal dosiahol jubilejné víťazstvo v kariére

Španielsky tenista Rafael Nadal dosiahol (34) ako štvrtý hráč histórie 1000 víťazstiev na okruhu ATP v Open ére.

Míľnik zaznamenal v stredajšom dueli 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži, v ktorom ako najvyššie nasadený zdolal krajana Feliciana Lopeza v troch setoch 4:6, 7:6 (5) a 6:4.

Nadal is a beast! í ¼í·ªí ¼í·¸



1000th victory! ♉️



1. Jimmy Connors (1274)

2. Roger Federer (1242)

3. Ivan Lendl (1068)#ParisNoSporTV #Nadal pic.twitter.com/wKVyHfi0TQ — Marcela Linhares (@ma__lin) November 4, 2020

Pred Nadalom si tisíc víťazstiev na okruhu pripísali Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) a Ivan Lendl (1068). Svoj prvý triumf na podujatí ATP oslavoval už ako 15-ročný na turnaji na Malorke.

V osemfinále bude súperom Nadala Austrálčan Jordan Thompson. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión má na konte celkovo 86 turnajových titulov, no halové podujatie v Paríži ešte nikdy nevyhral.

Argentínčana Diega Schwartzmana delia už iba dve víťazstvá od istoty účasti na koncoročnom turnaji majstrov v Londýne (15.-22. novembra). Ako šiesty nasadený si v stredu v druhom kole poradil s domácim Richardom Gasquetom v dvoch setoch 7:5 a 6:3. Zdolal ho prvýkrát vo štvrtom vzájomnom dueli. Prebojoval sa do osemfinále, kde sa stretne so španielskym kvalifikantom Alejandrom Davidovichom Fokinom.

Schwartzman si svoju premiérovú miestenku do Londýna zabezpečí s určitosťou v prípade postupu do parížskeho semifinále, no kvalifikuje sa aj v prípade, že Pablo Carreno Busta, Miloš Raonič či Stan Wawrinka nezískajú v hale Bercy titul. "Mám to vo vlastných rukách, ale priznám sa, že sledujem aj výsledky ďalších zápasov. Chcem ísť na turnaj majstrov, takže sa na dvorci snažím dostať zo seba to najlepšie," citovala semifinalistu Roland Garros agentúra AFP.

Rus Daniil Medvedev je v osemfinále, ako nasadená trojka zdolal Kevina Andersona z JAR, ktorý odstúpil v tejbrejku prvého setu. Ďalej ide aj desiaty nasadený Kanaďan Miloš Raonič, ktorý zdolal Francúza Pierre-Huguesa Herberta v dvoch setoch 6:4 a 6:4. Štvrtý hráč "pavúka" Nemec Alexander Zverev si hladko poradil so Srbom Miomirom Kecmanovičom 6:2 a 6:2.

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Kevin Anderson (JAR) 6:6 - Anderson skreč, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:4, 6:4, Diego Schwartzman (Arg.-6) - Richard Gasquet (Fr.) 7:5, 6:3, Adrian Mannarino (Fr.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:3, 6:7 (5), 6:3, Miloš Raonič (Kan.-10) - Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 6:4, 6:4, Alexander Zverev (Nem.-4) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:2, 6:2, Alex de Minaur (Aus.-16) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 7:5, Jordan Thompson (Aus.) - Borna Čorič (15-Chor.) 2:6, 6:4, 6:2, Rafael Nadal (Šp.-1) - Feliciano Lopez (Šp.) 4:6 . 7:6 (5), 6:4, Andrej Rubľov (Rus.-5) - Radu Albot (Mol.) 6:1, 6:2