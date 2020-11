Tureckí MMA zápasníci zachránili dva životy: Ich hrdinský čin vo Viedni nezostal bez reakcie

Zachovali sa ako skutoční hrdinovia! Dvaja tureckí MMA zápasníci zachránili pri teroristickom útoku v rakúskom hlavnom meste dva ľudské životy. Za svoj odvážny čin dostali vyznamenanie od tureckého veľvyslanca pôsobiaceho vo Viedni.

Na prvý pohľad drsní chlapi Mikail Özen (25) a Recep Gültekin si chceli pred rakúskym lockdownom dať ešte kávu v kaviarni. Len pár metrov od nich však spustil streľbu útočník Kujtim Fejzulai († 22), ktorý sa hlásil k teroristickej organizácii ISIS. Obaja sa dali na útek. Gültekin zazrel zranenú ženu, ktorú odtiahol do bezpečia reštaurácie. Sám pritom schytal guľku do lýtka.

Aj so svojím kamarátom sa potom dostali do najbližšej policajnej stanice, kde incident nahlásili a poskytli popis útočníka aj jeho zbraní. Keď odchádzali z polície preč, narazili na inej ulici na útočníka opäť. Tentoraz spustil streľbu v ďalšej ulici. Pri pohľade do očí zabijaka však Gültekin nepocítil strach. „Vďaka reflexom sme sa prikrčili, gúľali po zemi a utekali cik-cak,“ uviedol pre tureckú televíziu.

Pri úniku uvideli zraneného policajta, ktorý nehybne ležal na zemi. Spoločnými silami ho odtiahli do 200 metrov vzdialenej sanitky. Obaja ani na moment nemysleli na nebezpečenstvo. „Museli sme niečo urobiť, museli sme pomôcť,“ dodal jednoducho Özen. Možno za ich nebojácnosťou stoja hodiny strávené v zápasníckom ringu. Ich odvahu a obetavosť ocenil aj turecký veľvyslanec vyznamenaním.

Slovenská stopa

Pri útoku boli zabití štyria ľudia a 22 zranených, medzi nimi aj jedna Slovenka. Je mimo ohrozenia života. Útočníka zabila polícia. Ďalšou slovenskou stopou mal byť nákup munície, o ktorý sa podľa serveru heute.at atentátnik aj s kamarátom pokúšal v júli na našom území. To, že ju u nás aj zohnal, sa však nepotvrdilo.

„Slovenská polícia v lete zachytila informáciu, že sa podozrivé osoby z Rakúska snažili nakúpiť muníciu na našom území. Nákup sa im však zrealizovať nepodarilo,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová s tým, že informáciu hneď poslali rakúskym kolegom. Aj rakúsky minister vnútra Karl Nehammer pripustil, že Spolkový úrad na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT) bol o tom slovenskou tajnou službou informovaný.

„V ďalších krokoch sa však v komunikácii zjavne niečo pokazilo,“ uviedol minister. Chce preto zriadiť nezávislú vyšetrovaciu komisiu. Podľa TV Markíza sa útočník o nákup pokúšal v predajni zbraní a streliva v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa.