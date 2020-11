Žena až v 35. týždni zistila, že je tehotná: Porodila chlapčeka, pohľad naň zabolel aj lekárov

Je to vôbec možné? Chelsea Keenan (27) z anglického mesta Halifax dostala riadny šok. Kvôli silným bolestiam sa zdravotníci nazdávali, že má zápal slepého čreva, skutočnosť bola diametrálne iná.

Chelsea sa ráno 15. augusta zobudila na urputné bolesti. Okamžite si zavolala záchranku a bola prevezená do nemocnice s podozrením na zápal slepého čreva. Situácia sa však nečaka zvrtla. Mladá žena vtedy zistila, že celý čas bola tehotná a nevedela o tom. Bola v 35. týždni.

Ako to je možné? Mala pravidelný menštruačný cyklus a jej telo neprejavovalo žiadne príznaky tehotenstva. Ošetrujúci si boli istí, že silná bolesť vychádza z oblasti apendixu. Neskôr už päťnásobná mamička kričala na personál, aby ju vyzliekol, pretože rodila. Cítila, ako sa z nej tlačí hlavička bábätka. "Neverili mi, keď som povedala, že mám pocit, že mám dieťa a potrebujem tlačiť," povedala Chelsea pre The Sun.

Pri pôrode boli iba zdravotníci, nakoľko jej partner Ryan Griffiths (26) zostal doma kvôli opatreniam. Pribudol im ďalší člen rodiny a hoci bolo rodičke už lepšie, pravé peklo bolo len na ceste. Maličký syn Elliot sa narodil s viacerými problémami.

Jeho ľavá noha vyzerala zvláštne a tam kde mal byť žalúdok, boli nechránené orgány, ktoré mu vytŕčali z útleho tela. Prijali ho na jednotku intenzívnej starostlivosti. Pre mamičku to bola obzvlášť ťažká situácia, pretože nikdy jej nikto nezobral dieťa hneď po pôrode. "Zabalili ho do fólie, aby ochránili orgány, ktoré boli vonku. Srdce mi išlo puknúť, keď mi povedali, že to možno počas ďalších 24 hodín nezvládne," opísala náročné časy. Elliot sa našťastie dožil druhého rána a vtedy sa rodičia dozvedeli nové informácie. Počas tehotenstva sa mu správne nevyformovala brušná stena, dôsledkom čoho sa narodil bez konečníka. "Nikdy nebude môcť normálne kakať," vysvetlila mamička.

Maličké bábätko sa popasovalo hneď na začiatku života s vážnymi problémami. Elliot bude musieť do svojich prvých narodenín podstúpiť amtputáciu nohy. Neskôr, keď bol konečne prepustený domov, váha mu začala rapídne klesať. Do nemocnice sa vrátili rýchlosťou svetla a sú tam aj do dnešného dňa. Aby opäť pribral, prijíma jedlo cez tubu. Už dvakrát musel podstúpiť zákrok, kedy sa obsah žalúdka dostal von cez nezahojenú ranu. Chelsea a Ryan len dúfajú, že na Vianoce budú opäť doma. Nič však nevzdávajú. "Elliot je bojovník a tak dlho, ako bude bojovať, budeme aj my," uzavrela päťnásobná mama.