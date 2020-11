Skvelé správy z Argentíny: Slová Maradonovho lekára hovoria za všetko!

Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona (60) nemá po utorňajšej operácii mozgu žiadne komplikácie.

V stredu to uviedol jeho osobný lekár a neurológ Leopoldo Luque, ktorý vykonal zákrok po tom, ako vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo subdurálny hematóm.

Maradonu v pondelok hospitalizovali s príznakmi depresie, anémiou a dehydratáciou na súkromnej klinike v meste La Plata neďaleko metropoly Buenos Aires. "Nemá žiadne komplikácie, ktoré by súviseli s operáciou. Pooperačný vývoj je vynikajúci, Diego je v poriadku, užíva lieky na tlmenie bolesti. Snažíme sa k jeho zotavovaniu pristupovať progresívne. Plne sa zhodujeme s postupom personálu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Spolupracujeme a Diegov organizmus na liečbu reaguje veľmi dobre," citoval Luqueho portál ESPN.

Lekár však nevedel povedať, kedy by mohol Maradona opustiť JIS: "Uvidíme deň čo deň, pooperačné nálady sú komplikované. Keď sme však odstránili drén, usmial sa, pozrel sa na mňa a chytil ma za ruku. Prvé dojmy z jeho rozpoloženia sú kladné, ale ťažko sa to odhaduje. Rozhodneme sa, kedy vykonáme ďalšie vyšetrenie MRI, o ďalších krokoch je priskoro hovoriť."

Podľa Luqueho zapríčinila tento stav nehoda, no Maradona si žiadnu nepamätá. Minulý piatok oslávil životné jubileum 60 rokov a bol niekoľko dní v domácej izolácii. V karanténe sa ocitol po tom, ako jeho blízky spolupracovník javil príznaky ochorenia COVID-19. Luque dodal, že Maradonova hospitalizácia nemá žiadny súvis s koronavírusom. O Maradonu má strach aj Messi: Krásny odkaz futbalovej legende "Pokiaľ by túto zrazeninu nenašli včas, mohlo to dopadnúť ináč," zdôraznil právny zástupca Matias Morla, ktorý sa vyjadril aj k ďalším zdravotným problémom súčasného trénera argentínskeho klubu Gimnasia y Esgrima La Plata: "Má diagnostikovanú depresiu, psychológ varoval pred emocionálnymi úskaliami jeho narodenín a pandémie. V uplynulých dňoch mal zvláštnu náladu, bol veľmi deprimovaný. Nesmierne mu chýba matka a okolo narodenín sa to zhoršuje. Keď sme videli, ako upadá, vzali sme ho na kliniku, kde odhalili hematóm."

Majstrovi sveta z roku 1986 zaželal skoré uzdravenie aj slávny argentínsky futbalista súčasnosti Lionel Messi. "Diego, posielam ti všetku silu na svete. Ja a moja rodina sa s tebou chceme stretnúť čo najskôr," napísal Messi na sociálnej sieti a pripojil spoločnú fotografiu s Maradonom.