Dominika sa o Zbojníčku starala 5 rokov, idylku zničil jeden telefonát: Zarážajúca spoveď chatárky!

Po piatich rokoch ukončili Dominike Dejczöovej (33), najmladšej chatárke v Tatrách, nájom v Zbojníckej chate.

Ešte pred pár mesiacmi žiarila šťastím. Žila v milovaných Tatrách, tešila sa zo synčeka a viedla obľúbenú vysokohorskú chatu. Túto idylku zničil jediný telefonát. Sucho jej oznámili, aby priestory odovzdala novému správcovi Mikimu Knižkovi (44), ktorý vyhral výberové konanie.

Keď pred piatimi rokmi Dominika prevzala Zbojnícku chatu od najdlhšie slúžiaceho chatára Eda Záhoru, dúfala, že ju čaká dlhoročná budúcnosť vysoko v horách. Chatárka síce vedela, že priestory dostala len do prenájmu, no aj tak nečakala, že sa jej sen skončí hneď po piatich rokoch.

„To, že nebudem ďalej chatárkou na Zbojníčke, som sa dozvedela z výsledkov výberového konania Klubu slovenských turistov a JAMES-u (horolezecký zväz). Nečakala som to. Pár týždňov predtým ma uisťovali, že je všetko v poriadku a sú so mnou spokojní. Výsledok hlasovania ukázal niečo iné. Zmluva sa uzatvára na päť rokov a potom sa robí nové výberové konanie, takže všetko je podľa pravidiel. Nechcem vyplakávať. Len ma to rozhodnutie prekvapilo,“ smutno skonštatovala dnes už bývalá chatárka a matka 19-mesačného Riška.

Z Klubu slovenských turistov Novému Času prezradili, že do súťaže sa zapojilo desať záujemcov o Zbojnícku chatu. „V komisii bolo sedem členov a každý rozhodoval za seba a anonymne. Do druhého kola postúpili štyria. Dominika Dejczöová s obhajobou svojho projektu len tesne zaostala za víťazom Knižkom,“ informoval Ladislav Gancarčík, člen výberovej komisie.

Z materskej nevyžije

Dominika netuší, prečo jej vzali chatu, o ktorú sa s láskou starala. „Neviem, čo bolo dôvodom. Možno kombinácia toho, že som žena, matka a chatu čaká rekonštrukcia. Neviem, dodnes mi nikto dôvod neoznámil a výsledok mi povedali len telefonicky. Mám tristoeurovú materskú a z toho dvaja nevyžijeme. Začínam sa obzerať za prácou. V Piešťanoch mám rodičov, ktorí mi aj doteraz pomáhali,“ povedala Dominika, ktorá si v Tatrách vyslúžila prezývku Strapatá. Minulý piatok sa s chatou rozlúčila a odovzdala ju novému nájomcovi.

Nový správca Miki Knižka

Zbojnícku chatu získal do nájmu rodený Tatranec Miki Knižka (44), ktorý už od sedemnástich robil vynášky na horské chaty. „Posúval som sa fyzicky aj mentálne a popri tom som si vychutnával majestátne štíty. Od toho bol len krok k lezeniu a odtiaľ k profesionálnemu horskému vodcovi,“ prezradil. V roku 1997 vycestoval do USA a do Kanady, kde pôsobil a dodnes čiastočne pôsobí ako horský vodca. Je päťnásobným víťazom nosičskej súťaže Šerparely.

Chatárky v Tatrách

Eva Kasická-Rúžičková,chata Plesnivec

Táto Pražáčka prišla v devätnástich a bola chatárkou až do dôchodku.

Jana Kalinčíková, Zamkovského chata

Chatárkou je od roku 1996 a ako jediná má chatu v Tatrách v osobnom vlastníctve.

Dominika Dejczöová, Zbojnícka chata

Bola najmladšou chatárkou. Od roku 2015 do roku 2020 sa starala o Zbojnícku chatu a predtým sedem rokov robila na Zamkovského chate.

Zbojnícka chata

Postavená: 1907

Chatára dostala v roku: 1924

Pomenovaná v roku: 1933

Zhorela do tla: 1998

Nanovo postavená: 2001