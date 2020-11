Dramatický pôrod Beňovej, takto svoju Leu nechcela vidieť: Bolestivý pohľad na vymodlenú dcérku

Prežila krušné chvíle! Europoslankyňa Monika Beňová (52) sa príchodu vymodlenej dcérky Ley nevedela dočkať. Rodiť mala práve v týchto dňoch, no zdravotné komplikácie si vyžiadali okamžitý zásah lekárov, ktorí museli dievčatko zachraňovať cisárskym rezom uplynulú nedeľu ráno. Politička prezradila, že za všetko mohla obmotaná pupočná šnúra.

Beňová počas tehotenstva tvrdila, že sa pôrodu nebojí a dôležitejšie bude, čo príde po tom. Aj keď deväť mesiacov zvládala bez väčších zdravotných komplikácií, pár dní pred príchodom druhého dieťaťa zažila naozaj ťažké chvíle. Jej vytúžená dcérka, ktorá dostala netradičné meno Lea, mala obmotanú pupočnú šnúru okolo krku a po narodení bola modrá.

„1. 11. 2020 si vybrala naša dcérka a ráno o 8,30 prišla na svet. Môj muž bol pri tom a povedal len: ‚bože tá je nádherná‘. Podľa mňa bola skôr modrá, ale bolo to tým, že mala pupočník okolo kŕčika. Inak, je fakt nádherná. Už nie je modrá, je ružová, má modré oči, plavé vlásky a jamky v lícach, keď sa usmieva,“ prezradila dojatá Beňová.

Europoslankyňa zároveň priznáva, že od príchodu dcérky veľa nespala, no vôbec jej to neprekáža. „Najradšej spí na mne, avšak ja musím pritom sedieť. Má trochu vymenený deň a noc, ale to je v pohode. Milujeme ju,“ dodala politička, ktorú by už dnes mali pustiť domov zo súkromnej bratislavskej nemocnice. Doma jej budú so starostlivosťou pomáhať partner Ľubomír Klčo a syn Martin.