Štátny tajomník Martin Klus: Kto bude platiť za testy na hraniciach?!

Na hraniciach sa bude testovať. Pilotný projekt by sa mal najprv spustiť na hraniciach s Ukrajinou. Otázne zatiaľ zostáva vyšetrenie antigénovými testami na ostatných hraničných priechodoch.

Antigénové testy začneme používať aj na hraniciach. Pilotný projekt by sme mali spustiť 9. novembra. Má to však jeden háčik. „Bude to za predpokladu, že nájdeme firmu, ktorá to bude ochotná robiť,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Naďalej platí, že tí, ktorí budú otestovaní na ukrajinskej hranici, musia zostať v izolácii 5 dní a potom ísť ešte na PCR test.

Ak sa podarí zohnať dostatočný počet zdravotníkov, 15. novembra by sa mohlo spustiť celoplošné testovanie na hraniciach. Pre pendlerov by mala prestať platiť výnimka len 30 kilometrov, ale výnimka bude platiť aj pre ľudí pracujúcich v Prahe či v Brne. „Uvažuje sa, že pendleri by sa testovali každé dva týždne, ale netýkalo by sa ich to hraničné testovanie, ale mohli by sa dať otestovať na mobilných miestach, ktoré budú v rámci každého okresu zadarmo,“ uviedol Klus s tým, že ostatní, najmä cudzinci, budú musieť absolvovať testovanie na hraniciach a, samozrejme, zaň zaplatiť.

Vo hviezdach je stále aj použitie antigénových testov na letiskách. "Momentálne máme málo letov, čiže viazať policajtov a zdravotníkov pre 30 alebo 50 pasažierov by asi nebolo racionálne,“ dodal štátny tajomník.