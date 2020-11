Druhé kolo sa blíži, toto musíte vedieť: Čo ak ste stratili certifikát? Kto určite musí na testy?

Viac možností na testovania. Na Slovensku by v okresných mestách mali pribudnúť nové mobilné odberové miesta, kde sa budú využívať antigénové testy. Navštíviť ich môžete, aj keď nemáte príznaky a využívať by ich mali pendleri. Za vykonanie testu sa platiť nebude.

Dobrá správa pre Slovensko. Počty odberových miest sa budú v nasledujúcich dňoch zvyšovať. Pribudnúť by mali v okresných mestách. „Od pondelka by mali fungovať mobilné odberové miesta, kde si ľudia budú môcť urobiť zadarmo antigénový test bez udania dôvodu,“ oznámil Igor Matovič. Budú však len v okresoch, kde neprebehlo druhé kolo testovania. V Bratislave a Košiciach by ich malo byť viacero. Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v okresoch, kde je druhé kolo, potrebuje nový test.

„Ak som v Bratislave, vedľa je Dunajská Streda, kde druhé kolo bude, niekto, kto pôjde budúci týždeň z Bratislavy do Dunajskej Stredy, musí mať potvrdenie antigénového testu alebo PCR,“ povedal premiér. Zároveň vláda rozhodla, že zákaz vychádzania potrvá do 14. novembra. Neplatí v čase od 1.00 hod. do 5.00 hod.

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonanom v rámci celoplošného testovania. Termíny jesenných prázdnin budú platiť pre celé Slovensko, teda 6. a 9. novembra budú mať prázdniny školy na celom území, nielen v okresoch, kde prebieha druhé kolo testovania.

Druhé kolo

V druhom kole by sa malo pretestovať zhruba 1,8 milióna obyvateľov. Pripravených je podľa ministra obrany Jaroslava Naďa až 2,5 milióna antigénových testov. „Testovať by sa mali ľudia, ktorí sa nachádzajú v regióne, kde bude druhé kolo testovania, alebo ak sa tam chystajú,“ vysvetlil Naď s tým, že dúfa, že aj druhé kolo bude rovnako úspešné ako prvé. V tom sa malo prísť otestovať až 98 % všetkých očakávaných obyvateľov.

Pohromade už majú zhruba 85 % pôvodných tímov z 1. kola. Na jeho slová už reagovalo aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré opäť poukazujú na nedostatočnú komunikáciu. „Armáda by preto mala čo najskôr kontaktovať samosprávy, ktoré sa aj v prípade druhého kola plošného testovania dozvedajú informácie z médií, a nie oficiálnou cestou,“ upozornil hovorca Michal Kaliňák a požiadal o promptné preplatenie nákladov samospráv z predošlého testovania.

Ministerstvo financií zatiaľ nevie, koľko celkovo stálo prvé kolo plošného testovania. Dotknuté ministerstvá ešte doratávajú všetky náklady,“ povedal Eduard Heger. „Potom budeme vedieť presné číslo,“ poznamenal.

Sporné testy

Ak ste absolvovali test počas minulého víkendu a stratili ste certifikát, máte podľa ministra obrany len dve možnosti. „Buď absolvovať PCR test, alebo sa ísť otestovať v druhom kole plošného testovania,“ vysvetlil. Muži zákona už „vstupenky na slobodu“ vo veľkom kontrolujú. Polícii sa môžete preukázať niekoľkými spôsobmi.

„Osoba sa preukazuje originálom certifikátu antigénového testu, nie odfoteným v telefóne, prípadne SMS potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu,“ napísali z kancelárie ministerstva vnútra.