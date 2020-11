V Amerike sa to začína zvrhávať: V mestách vypukli nepokoje, hlásia prvých zranených

Americká polícia zadržala v noci na stredu niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa po skončení hlasovania v prezidentských voľbách zapojili do pouličných protestov. Protestné akcie sprevádzané násilnosťami zaznamenali vo viacerých mestách USA.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Televízia Fox News pripomenula, že v obave pred násilnosťami a rabovaním zabezpečili stovky firiem a obchodov v rôznych častiach Spojených štátov svoje vchody a výklady. Obávali sa, že voľby a ich výsledok by mohli viesť k podobným incidentom, aké vypukli po násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda v máji tohto roka.

Ako informovala televízia Fox News, stovky ľudí vyšli do ulíc napríklad v Portlande v štáte Oregon, či v meste Raleigh ležiacom v štáte Severná Karolína. Organizátori demonštrácie v Portlande sa pre FOX12 vyjadrili, že ich zhromaždenie bude pokojné a že bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb budú pokračovať vo svojich akciách na podporu rasovej spravodlivosti.

Do ulíc vyšli aj desiatky obyvateľov mesta Los Angeles v štáte Kalifornia. Veľký protest sa konal i v meste Seattle, kde polícia zadržala najmenej osem osôb, medzi nimi aj vodiča osobného auta, ktorým narazil do zátarás, či muža, ktorý kladivom rozbil parkovacie hodiny. Demonštranti v Seattli, podľa Fox News podporovatelia Demokratickej strany, mali v rukách americké vlajky a skandovali: "Black Lives Matter". Ide o slogan, ktorý sa opäť dostal do povedomia americkej verejnosti po násilnej smrti Floyda.

Podľa denníka USA Today boli vo volebnú noc zaznamenané aj násilnosti vo Washingtone, a to aj v blízkosti Bieleho domu, ktorý bol z preventívnych dôvodov ohradený vysokým plotom.

Svetové médiá o tesnom súboji Trump-Biden: Drsné reakcie z Iránu, denník z Kene to zaklincoval

V tejto časti mesta zaregistrovali aj pouličnú bitku, pri ktorej boli nožom zranené štyri osoby, uviedol magazín Newsweek. Podľa televízie NBC patria obete k ultrapravicovej skupine Proud Boys, ktorá vo voľbách podporila Donalda Trumpa. Policajti pátrajú v súvislosti s incidentom po troch podozrivých, ktorí podľa svedkov patria k hnutiu Black Lives Matter bojujúcemu za sociálnu spravodlivosť a proti rasizmu.