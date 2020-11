V Košiciach sa po 30 rokoch udomácnili leopardy čínske: Hviezdou zoo je veľký drak!

Ďalší parádny prírastok! Počas roka získala košická zoo do výbehov veľa vzácnych zvierat, ktoré inde na Slovensku nenájdeme. Najnovšie sa rady rozšírili o dvojicu leopardov čínskych, samca Ju-Longa a samicu Tinu, ktoré do metropoly východu pricestovali v novembri.

Zoo sa tak k chovu najrýchlejšieho zvieraťa na planéte vracia po troch dekádach. O trojročného samca Ju-Longa, čo v preklade znamená veľký drak, sa stará ošetrovateľka Lenka Kováľová. „Prišiel z Nemecka. Zo začiatku si na nový domov zvykal ťažšie, preto sme ho mali dlhšie zavretého. Prvýkrát si výbeh len popozeral a hneď sa skryl,“ opísala Lenka prvé dni s novým klenotom zoo. Ako zo správania leoparda vidieť, teraz sa už cíti bezpečnejšie a denne si pochutná na troch kilogramoch mäsa s kosťou, je aj kurčatá a raz do týždňa dostáva králiky.

„Ako všetky šelmy, aj on má raz do týždňa hladovku. Je to dobré pre trávenie, vo voľnej prírode zvieratá tiež nemajú možnosť vždy si uloviť potravu,“ vysvetlila Lenka. Ju-Longovi pred niekoľkými dňami zo zoo v Krakove priniesli šestnásťmesačnú samicu Tinu, ktorá sa v súčasnosti aklimatizuje vo vnútornom chovnom zariadení.