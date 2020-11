Kanoista Vlček túži po olympiáde aj po nešťastnom zranení: Kým sa do lode nasúkam sám, je to OK!

Optimizmus mu nikdy nechýbal! Historicky najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista Erik Vlček (38) nezľavil zo svojich cieľov ani po nešťastnom aprílovom zranení.

Trojnásobný olympijský medailista, desaťnásobný majster sveta a jedenásťnásobný majster Európy si pri nohejbale na záver karanténneho pobytu po návrate z USA v komárňanskej lodenici privodil trieštivú zlomeninu píšťaly, pretrhnutie menisku a roztrhnutie predného skríženého väzu pravej nohy, do ktorej dostal počas trojhodinovej operácie aj kostný implantát. Pol roka po operácii už tvrdí: „Kým mi do lode nemusia pomáhať. Nasúkam sa do nej sám, tak je to o. k.!“ O kolene, ale aj o plánoch na šiestu (!) olympiádu sme sa s ním porozprávali po návrate zo sústredenia v Szolnoku.

Ako sa cítite pol roka po tom nešťastnom zranení? Spomeniete si ešte naň?

Cítim sa dobre, na zranenie si ešte, samozrejme, spomeniem, nebolo to až tak dávno a nič podobné sa mi ešte nestalo.

Koleno funguje normálne, alebo cítite nejaké obmedzenia?

Koleno už funguje relatívne dobre, aj keď nie na sto percent, a mám pocit, že už ani nebude, ale pre mňa je dôležité, že ma neobmedzuje pri pádlovaní, ale napríklad s behom je to už horšie. Od zranenia neviem behať a občas ma začne bolieť aj pri chôdzi.

Čo bolo najťažšie robiť s tým kolenom?

Najťažšie bolo určite znovu rozhýbať celé koleno, naučiť sa znovu chodiť bez bariel. Našťastie som mal výbornú rehabilitáciu doma v Komárne a mám okolo seba ľudí, ktorí mi veľmi pomohla, samozrejme, rodinu.

Dcéry Lara (11) a Sára (7) si ocina konečne užili viac než zvyčajne. Čo ste s nimi robievali?

Tento rok som bol doma ako ešte nikdy. S mojimi dievčatami som si toho naozaj užil neúrekom, ale spočiatku, keď som bol pripútaný k sedačke, som toho veľa robiť nevedel. Ale neskôr sme trávili veľa času vonku v prírode, na dvore.

Čo robia v týchto ťažkých časoch rýchlostní kanoisti?

Teraz sme sa vrátili zo sústredenia v Szolnoku a čakáme, aká bude situácia. Trénujeme podľa plánu, ale máme naplánované sústredenie v Taliansku, a s tým to asi bude horšie... Za normálnych okolností sme sa v tomto čase chystali do USA, čo je momentálne nereálne. Tak hľadáme alternatívy a dúfame, že v novom roku sa to napraví.

Už ste robili aj nejaké plány do budúcnosti? Napríklad kedy začnete s prípravou na Tokio?

Príprava na Tokio sa už prakticky rozbehla a zhruba už máme naplánované, ako by mala vyzerať. Dúfam, že ju budeme vedieť absolvovať podľa plánu.

Veríte, že odložená olympiáda bude?

Som optimista aj v týchto ťažkých chvíľach a verím, že sa olympiáda bude. Trénujem a chcem sa na nej zúčastniť. Verím, že bude, aj keď pripúšťam, že sa to zasa môže celé zmeniť.

Na tú sobotu nikdy nezabudne! Po návrate z USA našli kajakári karanténny prechodný domov v lodenici komárňanského klubu, kde mali všetko poruke. „Stalo sa to ešte v sobotu, v predposledný deň našej karantény. Hrali sme nohejbal dvaja proti dvom a ja som dopadol na vystretú nohu. Koleno mi prepružilo dopredu a nešťastie bolo hotové,“ opísal Erik svoje prvé veľké zranenie v kariére. „Nasledoval prevoz do Dunajskej Stredy a tam ma čakala operácia, po ktorej nasledovala dlhá rekonvalescencia. Vypočul som si všelijaké predpovede. Aj poriadne čierne... Našťastie všetko dobre dopadlo a koleno mi slúži tak, že sa do lode nasúkam a makám,“ dodal najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista histórie.