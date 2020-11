Blízky kamarát odhalil bolestivú pravdu o úmrtí Conneryho († 90): Smrť bola preňho vyslobodením

Bývalý pilot Formuly 1 Jackie Stewart bol blízkym priateľom Seana Conneryho.

Slávny škótsky herec zomrel minulý týždeň vo veku 90 rokov na následky demencie. S tou sa potýkal niekoľko rokov, podľa Stewarta ale boli posledné dva roky už veľmi žalostné. Herec, ktorý síce hral Bonda, ale neznášal britskú kráľovnú, sa vraj veľmi trápil a smrť prišla ako vyslobodenie zo života veľmi nízkej kvality.

,,Je to veľká strata a smutné je, že viac ako dva roky strávil vo veľmi nepríjemnom stave. Demencia je hrozivé ochorenie. Videl som ho krátko predtým, než zomrel, bol to veľmi smutný pohľad. Myslím, že Sean by si asi prial odísť ešte o niečo skôr. Nebolo mu dobre," priznal Stewart v relácii Good Morning Britain. Connery prežíval posledné roky na Bahamách.

Nesplnilo sa mu želanie, ktoré vyjadril pred dvanástimi rokmi - nezávislé Škótsko. Práve kvôli tomu, že Škóti odmietli v referende nezávislosť od britskej koruny, odmietol on žiť vo svojej vlasti. V roku 2008 napísal vtedajšiemu škótskemu premiérovi autonómnej vlády Alexovi Salmondovi poďakovanie za jeho prácu pre jeho rodnú vlasť.

,,Vždy som dúfal v škótske nádeje. A teraz verím viac ako inokedy, že Škótsko dosiahne v dohľadnej dobe nezávislosť a rovnosť. Verím, že máme to, čo nám pomôže urobiť tretí krok, a som presvedčený, že sa to stane ešte počas môjho života," uviedol Connery v liste.

Hoci bol Sean prvým predstaviteľom Jamesa Bonda, agenta britskej kráľovnej Alžbety II., a bol im najdlhšie v dejinách tejto filmovej postavy, neznášal kráľovnú a celý inštitút Spojeného kráľovstva. Jeho snom bola predovšetkým nezávislá republika Škótov.