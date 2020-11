Tehotenské podporila aj opozícia, spokojný premiér Matovič: Príspevok bude štedrejší ako sme sľúbili

Tehotným ženám je potrebné podať pomocnú ruku.

Vyhlásil to premiér a líder hnutia OĽANO Igor Matovič po tom, ako parlament posunul do druhého čítania novelu zákona, ktorou sa má zaviesť nová dávka tehotenské. "Prišiel čas plniť sľuby. Príspevok bude ešte štedrejší ako sme sľúbili. V prípade nemocensky poistených matiek bude 236 eur a v prípade študentiek bude 200 eur," uviedol Matovič.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že návrh podporila aj opozícia. "Som rád, že sa spamätala aj opozícia a už sa k tomuto návrhu pridala. Vítam tento prístup, že si uvedomila, že je potrebné podporovať tehotné ženy," podotkol Šipoš. Rezort financií vyčlenil zdroje na túto podporu. "Je to z môjho pohľadu cenné povzbudenie v tejto ťažkej situácii pre mnohé rodiny, aby našli odvahu a prijali ďalšie dieťatko. Rodiny chcú mať viac detí ako majú, ale necítia sa na to z pohľadu financií," doplnila poslankyňa OĽaNO Lucia Drábiková, ktorá verí, že tento príspevok povzbudí ženy, aby mali deti a pomôže to k tomu, aby sa zlepšila aj demografická situácia na Slovensku.

Poistenka, ktorá je tehotná, má mať nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa tehotenstva určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky či povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť. Tehotenské sa má poskytovať za dni a vyplácať ho má Sociálna poisťovňa.

Výška tehotenského má byť 15 % denného vymeriavacieho základu. Úhrnná výška tehotenského zo všetkých nemocenských poistení je najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu.

Nárok na tehotenské vo výške 200 eur majú mať aj policajtky a profesionálne vojačky. Pre študentky stredných a vysokých škôl sa má tiež zaviesť tehotenské štipendium, ktoré sa má vyplácať z prostriedkov štátneho rozpočtu. Dostávať ho tiež majú od 27. týždňa tehotenstva a jeho výška má byť 200 eur mesačne, vláda by však nariadením mohla ustanoviť aj inú výšku.