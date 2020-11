Hudobník Ondrej Kandráč (42) svojimi huslami doslova dobyl celé Slovensko. Jeho pesničky miluje celá krajina a niet azda Slováka, ktorý by legendárnych Kandráčovcov nepoznal. Zámy hudobník však nezabáva rád len svojich fanúšikov na koncertoch, no rád sa zabáva aj on sám. Ako však prezradil, aj v takýchto chvíľach sa alkoholu vyhýba oblúkom a ani pred koncertom si nedá pomyselný štapmrlík na odbúranie trémy. Sem tam aj u známeho hudobníka nastane chvíľa, kedy sa zabáva s rukou hore, čo sa však nepáči jeho manželke Erike. Jeho slová vás pobavia!