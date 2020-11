Nečakane tesný súboj o Biely dom! Trump opäť prekvapil, Biden si stále verí

Ostro sledovaný a vyhrotený súboj o Biely dom zatiaľ namiesto jednoznačného výsledku priniesol neistotu.

Súboj demokrata Joea Bidena a republikánskeho obhajcu úradu Donalda Trumpa je nečakane tesný a súčasný prezident si rovnako ako pred štyrmi rokmi vedie lepšie, než predpokladala väčšina predvolebných prieskumov. Čakanie na výsledok tak podľa amerických médií môže byť dlhé. Isté je, že demokrati si uchovajú kontrolu nad Snemovňou reprezentantov. Súboj o Senát zatiaľ tak jasný výsledok nemá.

S výsledkom prezidentských volieb sa bude čakať na vyrovnané štáty, v ktorých ani Trump ani Biden nemali dopredu jasnú podporu a o ktoré podľa doterajších čísel zvádzajú urputné bitky. Išlo napríklad o Floridu, kde už podľa stanice Fox News zvíťazil terajší šéf Bieleho domu. Ďalej potom o Georgiu a Severnú Karolínu, kde je podľa prognózy denníka The New York Times tiež bližšie k úspechu súčasný prezident. Bidenovi sa podľa stanice Fox News naopak podarilo uspieť na inom "bojisku", a to v Arizone, ktorá v minulých voľbách patrila Trumpovi.

Pozornosť demokratov sa teraz zameriava na sever krajiny, do takzvaného "hrdzavého pásu", oblasti postihnutej úpadkom tradičného oceliarskeho a ťažkého priemyslu. Práve štáty ako Wisconsin, Michigan či Pensylvánia zohrávali kľúčovú úlohu v minulých prezidentských voľbách a podobnú úlohu zrejme zohrajú aj v tých súčasných. Vo všetkých zatiaľ tesne vedie Trump. Z prieskumov medzi voličmi vyplýva, že pri ich rozhodovaní zohrala dôležitú úlohu práve ekonomika, ale aj epidémia koronavírusu.

Neznámou zostáva osud niektorých korešpondenčných hlasov, ktoré síce pošta prijala, ale zatiaľ nedoručila. Federálny sudca nariadil, aby sa tak bezodkladne stalo. Spory o hlasy môžu skomplikovať a predĺžiť ich sčítanie, podľa ľudskoprávnych aktivistov tiež hrozí, že niektoré nebudú započítané. Republikáni na čele s prezidentom Trumpom naopak pred voľbami vyjadrovali obavy z podvodov prostredníctvom týchto hlasov.