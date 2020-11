Bayern v závere rozhodol troma gólmi, Liverpool deklasoval Atalantu

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v utorňajšom zápase 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021 na ihrisku Salzburgu 6:2.

Obhajca trofeje dosiahol rekordné štrnáste víťazstvo v súťaži za sebou a tretie v tomto ročníku. S plným počtom deväť bodov je na čele A-skupiny. Real Madrid v B-skupine doma zdolal Inter Miláno 3:2 a zaznamenal prvú výhru.

V Rakúsku síce dostal domácich už v 4. minúte do vedenia nemecký útočník Mergim Berisha, ale favorit vyrovnal vďaka Robertovi Lewandowskému z penalty a v závere prvého dejstva si dal hlavou vlastný gól Dán Rasmus Kristensen. V druhom dejstve domáci Masaja Okugawa vyrovnal na 2:2 okamžite potom, ako sa dostal na ihrisko ako striedajúci hráč. O výhre favorita rozhodli v závere obranca Jerome Boateng, ktorý sa presadil hlavou po rohu, Leroy Sane krásnym technickým zakončením, druhým gólom v súboji Lewandowski a skóre uzavrel Lucas Hernandez. Bavori sú tak krôčik od postupu do jarného osemfinále.

V prvom zápase A-skupiny remizovalo Atletico Madrid na ihrisku Lokomotivu Moskva 1:1. V 18. minúte otvoril hlavou skóre Jose Maria Gimenez, o sedem minút vyrovnal z penalty Anton Mirančuk. Španielsky klub je v tabuľke so štyrmi bodmi druhý, Lokomotiv s dvoma tretí.

V Madride otvoril skóre v 25. minúte francúzsky útočník Karim Benzema, ktorý využil chybnú spätnú prihrávku Interu. Na 2:0 zvýšil hlavou po rohu Sergio Ramos, no hosťom sa podarilo znížiť vďaka pohotovému zakončeniu Lautara Martineza. V druhom polčase sa Interu podarilo vyrovnať vďaka Ivanovi Perišičovi, ale duel rozhodla pekná strela domáceho Rodryga. Na lavičke talianskeho tímu sedel celý zápas slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý sa k mužstvu vrátil po pozitívnom teste na koronavírus.

Futbalisti Borussie Mönchengladbach deklasovali v Kyjeve Šachtar Doneck 6:0. Hetrikom sa o to pričinil francúzsky útočník Alassane Plea. Nemecký klub vedie tabuľku B-skupiny s piatimi bodmi, keď zaknihoval prvé víťazstvo po predchádzajúcich remízach 2:2 s Interom Miláno aj Realom Madrid. Hostia rozhodli duel už v prvom polčase. V ňom strelil dva góly Plea, jeden alžírsky obranca Ramy Bensebaini a vlastný gól si dal Valerij Bondar. Disponovaný Plea najprv už v 8. minúte pohotovo zakončil center z pravej strany a potom v 26. minúte zvýšil na 3:0 nádhernou strelou do pravého horného rohu domácej brány. Medzitým si strelu Christopha Kramera zrazil do vlastnej brány Bondar. Hostia v druhom polčase dielo skazy pre domácich dokonali gólom kapitána Larsa Stindla a hetrik skompletizoval Plea. Na lavičke náhradníkov hostí presedel celý zápas slovenský reprezentant László Bénes.

V D-skupine dosiahol vysoké víťazstvo 5:0 FC Liverpool na pôde Atalanty Bergamo. Hetrikom sa blysol portugalský útočník Diogo Jota a "The Reds" vedú tabuľku s plným bodovým ziskom. V druhom súboji skupiny uspel Ajax Amsterdam na ihrisku dánskeho FC Midtjylland 2:1, na výber nemeckého kouča Jürgena Kloppa z druhého miesta stráca až päť bodov.

Manchester City si doma poradil s Olympiakosom Pireus 3:0 a vedie tabuľku D-skupiny s plným počtom bodov. Druhé je FC Porto po triumfe 3:0 nad Olympique Marseille s trojbodovou stratou na "Citizens".



3. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:

A-skupina:

Lokomotiv Moskva - Atletico Madrid 1:1 (1:1)

Góly: 25. Mirančuk (z 11 m) - 18. Gimenez. Rozhodoval: Bastien (Fr.)



RB Salzburg - Bayern Mníchov 2:6 (1:2)

Góly: 4. Berisha, 66. Okugawa - 21. a 88. Lewandowski (prvý z 11 m), 44. Kristensen (vlastný), 79. Boateng, 83. Sane, 90.+2 Hernandez. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



B-skupina:

Šachtar Doneck - Borussia Mönchengladbach 0:6 (0:4) - hralo sa v Kyjeve

Góly: 8., 26. a 79. Plea, 17. Bondar (vlastný), 44. Bensebaini, 65. Stindl. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)

/L. Bénes (Borussia) na lavičke náhradníkov/



Real Madrid - Inter Miláno 3:2 (2:1)

Góly: 25. Benzema, 33. Ramos, 80. Rodrygo - 35. Martinez, 68. Perišič. Rozhodoval: Turpin (Fr.)

/M. Škriniar (Inter) na lavičke náhradníkov/

C-skupina:Góly: 4. Marega, 28. Oliveira (z 11 m), 69. Diaz. Rozhodoval: Lahoz (Šp.)Góly: 12. Torres, 81. Gabriel Jesus, 90. Cancelo. Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.)D-skupina:Góly: 16., 33. a 54. Jota, 47. Salah, 49. Mane. Rozhodoval: Hategan (Rum.)Góly: 18. Dreyer - 1. Antony, 13. Tadič. Rozhodoval: Madden (Škót.)