Zbil policajt poslanca Linharta pre rúško? Padlo trestné oznámenie!

Skončil so zlomenou rukou. Poslanec Patrick Linhart (43) z hnutia Sme rodina tvrdí, že v pondelok večer dostal bitku od policajta.

Dôvodom agresívneho útoku malo byť to, že muža zákona upozornil, aby si nasadil rúško. Všetko sa pritom malo odohrať na policajnej stanici. Vo veci už padlo trestné oznámenie. „Policajt napadol poslanca za to, že mu poslanec povedal, nech si nasadí rúško,“ napísali na stránke na sociálnej sieti, na ktorej sa zviditeľnil práve Linhart.

K fyzickej potýčke malo dôjsť v jeho rodných Nových Zámkoch. „Momentálne Patrick podal trestné oznámenie na tohto člena Policajného zboru, ktorý by mal ľudí chrániť, a ‚nie im lámať ruky‘,“ dodal neznámy autor, ktorý pridal aj fotku Linharta so zlomenou rukou. Paradoxom je, že k napadnutiu malo dôjsť priamo na okresnom riaditeľstve PZ. Nový Čas zisťoval podrobnosti incidentu, no Linhart viac prezradiť nechcel.

„K veci sa až do ukončenia vyšetrovania Úradom inšpekčnej služby MV SR nebudem mediálne vyjadrovať, keďže nechcem mariť vyšetrovanie, a chcem a verím, že tento prípad bude riadne vyšetrený,“ uviedol poslanec. Bližšie informácie nechce poskytnúť ani ministerstvo vnútra. „Trestným oznámením poslanca NR SR v súvislosti s jeho fyzickým napadnutím príslušníkom PZ v Nových Zámkoch, ku ktorému malo prísť 2. 11. 2020, sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby,“ uviedla Petra Friese z rezortu vnútra.

Linhart sa zviditeľnil svojimi aktivitami, týkajúcimi sa potravín a ich kvality. On sám sa označuje aj za potravinového kritika a tejto téme sa venuje aj v parlamente. Nedávno sa Linhart zviditeľnil konfliktom s koaličným poslancom zo Za ľudí Jánom Benčíkom. Linhart sa na neho osopil v pléne a nazval ho „dedkom“, ktorý vo voľbách ‚oblbol‘ ľudí, a vynadal mu do eštebákov.

„Keď som sa proti urážkam a tykaniu ohradil, odpovedal, že tak je to v poriadku. Ja mu mám vraj vykať a on mi bude tykať,“ opisoval Benčík. Ten upozornil na to, že Linhart sa zúčastnil na natáčaní relácie na propagandistickom portáli kotlebovcov. Linhart to vtedy pre Aktuality.sk vysvetlil tým, že vôbec nevedel, kde sa nachádza a bolo mu to jedno. „Bola to iba reakcia, nie útok,“ reagoval Linhart.