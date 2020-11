Islamský štát sa priznal! Za teroristickým útokom vo Viedni stojí ich prívrženec

K pondelkovému teroristickému útoku vo Viedni sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).

Atentát vykonal strelnými zbraňami a nožom "vojak chalifátu", ktorý v rakúskom hlavnom meste zabil alebo zranil okolo 30 ľudí, uviedol dnes IS na svojej propagandistickej platforme Nashira News.

Strelec v pondelok večer v centre Viedne zabil štyroch ľudí a najmenej ďalších 22 zranil. Po niekoľkých minútach ho zabila polícia.

IS dnes svoje vyhlásenie, ktoré sa objavilo aj na komunikačnej službe Telegram, podľa agentúry Reuters nepodložil dôkazom. V texte k fotografii so zarasteným ozbrojeným mužom IS hovorí o "útoku strelnými zbraňami, ktorý včera (v pondelok) vykonal bojovník Islamského štátu v meste Viedni," cituje agentúra AFP.

O páchateľovi útoku, 20-ročný Rakúšanovi severomakedonského pôvodu, je známe, že bol pred rokom odsúdený kvôli pokusu vycestovať do Sýrie a pripojiť sa k IS. Čoskoro bol ale predčasne prepustený.

Rakúske ministerstvo vnútra v utorok podľa agentúry APA uviedlo, že vyhlásenie IS skúma. Podľa neho sa ešte nedá povedať, či je pravé, alebo nie.