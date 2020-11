Teroristický útok vo Viedni si vyžiadal 4 obete: Desivá fotka útočníka

Čierny pondelok v dejinách našich susedov! Teroristický útok vo Viedni otriasol celou Európou.

Po zuby ozbrojení útočníci spustili streľbu do nevinných ľudí vo Viedni v čase, keď si užívali posledný večer v baroch a v reštauráciách pred lock-downom. O život prišli 4 civilisti a medzi 22 zranenými bola aj Slovenka.

V baroch a v reštauráciách si užívali príjemný teplý večer pred plánovaným lockdownom. Žiadnemu obyvateľovi Viedne ani v tom najhoršom sne nenapadlo, že pár minút po 20. hodine sa bude musieť uhýbať guľkám zo samopalu. Zamaskovaní teroristi začali strieľať hlava-nehlava v blízkosti synagógy na ulici Seitenstettengasse.

„To, či bola cieľom útoku židovská synagóga, sa zatiaľ nedá potvrdiť,“ uviedla hovorkyňa rakúskeho ministerstva vnútra. Svedkovia streľby pre portál OE24 uviedli, že padlo „najmenej 50 výstrelov“. Polícia potvrdila, že sa strieľalo celkovo na šiestich miestach - Salzgries, Schwedenplatz, Graben, Fleischmarkt, Bauer- nmarkt a Morzinplatz.

Mladík so samopalom

Neoverený záznam zverejnený na sociálnych sieťach zachytával strelcov kráčajúcich po uliciach a náhodne strieľajúcich do ľudí. Predpokladá sa, že útočníci boli viacerí, hoci policajné zložky ich počet zatiaľ nespresnili. Isté je, že jedného z nich sa im podarilo zastreliť. 20-ročný mladík mal podľa rakúskych médií rakúske aj severomacedónske občianstvo. Na krvavý útok sa vybral ozbrojený kalašnikovom, pištoľou M57 aj mačetou.

„Páchateľ pondelňajšieho útoku vo Viedni bol stúpencom teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Atentátnik, ktorého po útoku v centre Viedne zastrelila polícia, mal 20 rokov, severomacedónske korene a mal záznam v trestnom registri pre členstvo v teroristickej organizácii,“ povedal pre tlačovú agentúru APA rakúsky minister vnútra Karl Nehammer. Prvotné informácie hovorili, že pri streľbe mala byť použitá munícia, ktorú si mal páchateľ zaobstarať v lete na Slovensku. „Tieto zbrane ani strelivo do nich nemohol kúpiť legálne v SR,“ povedal pre TASR predseda Združenia vlastníkov strelných zbraní Ľudovít Miklánek.

Nevinné obete

Americká spoločnosť SITE Intelligence Group, ktorá monitoruje aktivity džihádistov na internete, na svojej webstránke citovala vyjadrenie džihádistu k pondelňajším útokom vo Viedni. Tie sú podľa slov islamistu „súčasťou zúčtovania“ za účasť Rakúska v medzinárodnej koalícii bojujúcej proti Islamskému štátu a vedenej Spojenými štátmi. Pri útoku zahynuli podľa Der Standard štyria civilisti, 22 ľudí bolo zranených, medzi nimi aj jedna Slovenka.

„Zranenú občianku navštívil náš veľvyslanec v Rakúsku, čo veľmi ocenila. Je mimo ohrozenia života,“ informoval za rezort diplomacie Juraj Tomaga. Ľudia sú v šoku, všade sa vznáša pocit bolesti a smútku. Rakúsko vyhlásilo trojdňový štátny smútok. V súvislosti s útokom vo Viedni polícia vykonala 18 veľkých razií a 14 ľudí zatkla. Viedenčania by mali z bezpečnostných dôvodov zostať naďalej doma.

Najťažší deň pre Rakúsko

Sústrasť rodinám obetí a znepokojenie nad útokmi v Rakúsku vyslovili viacerí svetoví lídri vrátane amerického či rakúskeho prezidenta. „Toto je najťažší deň, aký Rakúsko v posledných rokoch zažilo,“ povedal minister vnútra Karl Nehammer a vyzval ľudí, aby sa zdržiavali vnútri domov a mimo centra Viedne. Pred novinármi vystúpil rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Útok bol podľa neho zameraný „na nás všetkých“. „Išlo o útok na našu slobodnú spoločnosť. Budeme však brániť svoje hodnoty,“ povedal s tým, že nepriateľom nikdy nie sú členovia náboženského spoločenstva, ale teroristi.

Kto bol útočník?

20-ročný útočník mal korene v Severnom Macedónsku a bol stúpencom Islamského štátu. Práve v Severnom Macedónsku sa združuje džihádistická skupina Dáišu, ktorá pracuje s radikálmi z celej Európy. Mladý terorista mal však aj rakúske občianstvo a patril k 700-tisíc moslimom, ktorí žijú v tejto krajine. Už mal záznam v registri trestov pre členstvo v teroristickej organizácii. Der Standard píše, že bol odsúdený za to, že sa pokúšal dostať do Sýrie za účelom pripojenia sa k teroristickej organizácii. V apríli 2019 ho za to odsúdili na 22 mesiacov väzenia, no vzhľadom na zákon o súde pre mladistvých ho prepustili pred niekoľkými mesiacmi.

Najhrubšie zneužitie náboženstva

Kancelária Islamskej nadácie na Slovensku

- Terorizmus je útokom na slobodu a na základy ľudského spolužitia. Teroristi, ktorí o sebe vyhlasujú, že bránia náboženstvo a kultúru, sa dopúšťajú najhrubšieho zneužitia náboženstva. Ako člennoviaw iniciatívy medzinárodného dialógu „Stretnú sa moslim, kresťan a žid...“ odsudzujeme včerajší teroristický útok vo Viedni, ktorý podľa posledných správ spáchali podporovatelia tzv. Islamského štátu. Vyjadrujeme sústrasť pozostalým obetí, zraneným prajeme skoré uzdravenie a rakúskym bezpečnostným zložkám prejavujeme vďaku za rýchly, profesionálny a obetavý zásah.

Toto nie je boj medzi Rakúšanmi a imigrantmi

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz

- Nenávisť u nás nenájde priestor. Naši nepriatelia nie sú príslušníci nejakého náboženstva alebo ľudia z konkrétnej krajiny. Naším nepriateľom sú extrémisti a teroristi. V spoločnosti nemôže existovať tolerancia k intolerancii. Všetkým musí byť jasné, že to nie je boj medzi Rakúšanmi a imigrantmi. Je to boj medzi tými, ktorí chcú mier, a menšinou, ktorá chce vojnu.