V Tatrách zakázali túry nad horské chaty, zavreli 200 kilometrov turistických chodníkov! Koronu za tým nehľadajte

Vyššie sa nedostanete. V našich veľhorách sa turisti od 1. novembra do 14. júna nedostanú nad úroveň horských chát.

Riaditeľ Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko prezradil, že to spravili pre to, aby ľudia nerušili počas ruje kamzíky ani svište pri hĺbení nôr, kde sa uložia na zimný spánok. Asi jednu tretinu zo 600 kilometrov označkovaných turistických horských chodníkov v Tatrách od prvého novembra uzavreli. Nezapríčinili to však nariadenia spojené s COVID-19, ale niečo iné.

Viac nám povedal riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko: „Na konci jesene majú kamzíky, naše najvzácnejšie cicavce, ruju. Sú to veľmi citlivé a vnímavé zvieratá a každé vyrušenie naruší ich rozmnožovací proces. Samičky sú rujné len niekoľko hodín a každé omeškanie znamená o jedno mláďa tohto vzácneho endemitu menej. Takisto svište sa chystajú na svoj zimný spánok a musia sa vykŕmiť a pripraviť si svoje nory. Každé ich vyrušenie znamená omeškanie sa v boji o zimné prežitie.“ Komfort zvierat však nie je jedinou príčinou, prečo obmedzili pohyb po štítoch.

„Turistov, ktorí sa v čase zákazu pohybujú v Tatrách a zrania sa, musia zachraňovať. Väčšinou vrtuľníkom, ktorý zvieratá vyplaší,“ dodal. Do hôr sa však návštevníci môžu vybrať a skončia na úrovni chatiek, ktoré sú voľne prístupné okrem chaty pod Rysmi, ktorá je cez zimu zavretá. „My sme chatu už zazimovali. Tak ako svište a medvede sa uložia na zimný spánok, tak aj naša chata sa už uložila na spánok. Ja ju v priebehu zimy prídem niekoľkokrát skontrolovať, vyvetrať, dobiť batérie a hlavne zistiť, či ju nezasypala a nepoškodila lavína,“ prezradil chatár Viktor Beránek.