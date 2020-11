Voľby amerického prezidenta: Pozrite sa, na koho stavili slovenskí tipéri!

Americké prieskumy do poslednej chvíle výrazne favorizovali na víťazstvo rivala súčasného prezidenta Donalda Trumpa (74) Joea Bidena (77).

Rozhodujúci však nebude zisk všetkých hlasov Američanov, ale víťazstvo v niekoľkých štátoch. Celkovú výhru Bidena však očakávali nielen prieskumy, ale aj slovenskí politici či tipéri v stávkových kanceláriách. Všetky tri stávkové kancelárie vypísali kurzy na americké voľby a zhodujú sa v tom, že výrazným favoritom je práve Biden. V Niké stavilo na jeho víťazstvo 62 % Slovákov, Trumpovi verilo 38 % tipérov.

„Najvyššia stávka na výhru Bidena bola prijatá cez našu aplikáciu v sume 9 000 € a v kurze 1,6. Trumpovi najviac veril tipér, ktorý naňho stavil cez web za 4888 € v kurze 2,29. Ale ako už vieme z minulosti, najvyššie stávky prichádzajú až tesne pred voľbami,“ povedal hlavný bookmaker Niké Richard Slušný. Porovnanie s poslednými voľbami však naznačuje, že odhady v roku 2016 nevyšli.

„Podľa prieskumov aj podľa trhu bola favoritkou H. Clinton s kurzom okolo 1,15. Tipéri napriek tomu tvrdošijne verili Trumpovi a boli odmenení výherným kurzom 5,0. Zaujímavé je, že aj vtedy podľa prieskumov viedla Hillary, takisto ako teraz Biden, tak uvidíme, či sa bude situácia opakovať a opäť to dokáže Trump vo finiši otočiť,“ dodal Slušný.

V Tipsporte je to však opačne. Na to, že vyhrá Trump, stavili tipujúci viac ako 140-tisíc €, na to, že Biden len 84-tisíc €. Najvyššia stávka bola na Bidena a to 10 000 eur. Podľa vedúceho bookmakerov Pavla Boška na rozhodovanie Američanov vplývajú najmä aktuálne udalosti a preto je favoritom Biden.

Kurzy (*čím menší kurz, tým väčší favorit na víťazstvo):

Joe Biden

Niké - 1,63

Fortuna - 1,64

Tipsport - 1,63

Donald Trump