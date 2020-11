Obrovská rana pre missku Mikloškovú: Prišla som o svoje deti!

Chce pomôcť iným ženám! Ivana Galovičová, dnes už Miklošková (30), bola finalistkou súťaže krásy Miss Universe 2014.

Kráska tento rok prežila to, čo nechce zažiť žiadna žena. Prišla totiž o vytúžené bábätká. Bolesť a pocit beznádeje vylieči iba čas, no na svoje ratolesti v nebi nikdy nezabudne. Ivana sa rozhodla rozpovedať svoj príbeh a tým dodať silu podobne skúšaným ženám....

Miklošková sa s manželom veľmi tešila na svoje deti. Osud to však zariadil inak. „Presne 24. 7., deň pred mojimi 30. narodeninami, sa mi zrútil celý svet. Bohužiaľ som v 23. týždni porodila. V priebehu jednej minúty sa mi rozplynulo všetko, na čo som sa tak strašne tešila. Fakt som nevedela, ako ďalej. Toľko výčitiek, čo som urobila zle, prečo sa to stálo práve mne,“ zverila sa misska a pokračovala: „Nie je deň, keď som na ne nemyslela a nebolo mi to tak strašne ľúto. Mesiac som nevytiahla päty z domu. Pretože som nevedela, ako budem všetkým vysvetľovať, kde mám kočík a bábätká.“

Za silu do života vďačí milujúcemu manželovi, rodine a kamarátom, ktorí ju podržali. „Bez nich by som to naozaj nedala a nedávala ďalej.“ Ivana sa rozhodla o svojom trápení hovoriť. „Naozaj o tom rozprávať a nedržať to všetko v sebe pomáha. Toto môžem povedať z vlastnej skúsenosti,“ dodala kráska s tým, že verí, že to pomôže aj iným ženám.