Práca z domu bude pokračovať aj v roku 2021: Ako vás môže firma kontrolovať na home-office

Kancelária v obývačke bude, zdá sa, realitou aj v nasledujúcom roku.

Zatiaľ čo zamestnanci korporácií využívali vo svojej práci niekoľkokrát za mesiac tzv. home office, teda prácu z domu, od prvej vlny pandémie sa ju však mnohí zamestnávatelia rozhodli zaviesť na dlhší čas. Ľudia sa preto do kancelárií stále nevrátili. Podľa najnovšieho prieskumu bude práca z domu pokračovať aj v roku 2021. Viaceré firmy totiž plánujú znížiť kapacitu kancelárskych priestorov.

Podľa Mareka Heinricha, hovorcu Inšpektorátu práce, je zamestnanec povinný rešpektovať home office, ak ho zamestnávateľ nariadí z obzvlášť závažnej situácie, akou je napríklad aj pandémia. Podmienky vykonávania práce z domu by mali byť dohodnuté v pracovnej zmluve. Podľa Silvie Dutkovej z Finap Consulting je možné dohodnúť aj to, akým spôsobom a ako často bude prebiehať kontrola práce: „Či už to bude prostredníctvom písomných, telefonických reportov alebo cez aplikáciu, závisí to od charakteru práce.“

Čo budú vyžadovať firmy od nového roka:

Čo (ne)smie zamestnávateľ

Marek Heinrich, hovorca Inšpektorátu práce

Kontrola

- Zamestnávateľ je oprávnený zamestnanca monitorovať a kontrolovať, ale nesmie zasahovať do súkromia zamestnanca. Musí sa sústrediť iba na pracovné záležitosti a na výkon práce zamestnanca.

Použitie webkamery

- Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov narúšať súkromie zamestnanca, či už na pracovisku alebo doma, napríklad tým, že ho monitoruje bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, mal by ho najprv prerokovať so zástupcami zamestnancov.

Porušenie disciplíny

- Ak by zamestnanec napriek tomu, že bol upovedomený, nesúhlasil s monitorovaním, išlo by o porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ ale nesmie monitorovať nad primeranú mieru, to znamená, že smie monitorovať iba priamo zamestnanca a jeho činnosť, nie to, kto sa pohybuje v jeho domácnosti a podobne.

Ide o osobné údaje

Silvia Dutková, Finap Consulting

- Pri prípadnej kontrole bude zamestnávateľ pravdepodobne musieť obhájiť nielen dôvod a vážnosť spracúvania osobných údajov, ale aj to, prečo nie je možné využiť iný, jednoduchší a menej rizikovejší spôsob ich spracúvania ako cez webkameru.

Monitorovanie je individuálne

Nikola Richterová, PR manažérka Profesia.sk

- Nemáme skúsenosti s tým, že by zamestnávateľ vyslovene sliedil cez kameru alebo iným spôsobom kontroloval, či je zamestnanec naozaj za počítačom. Na online mítingoch zamestnanci referujú, čo všetko za daný týždeň urobili, a manažéri si to takto môžu odkontrolovať.