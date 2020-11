Podnikatelia sa obracajú na vládu: Chceme, aby sa život na Slovensku vrátil do normálu

Zamestnávateľské a podnikateľské združenia vyzývajú vládu, aby umožnila návrat života na Slovensku do normálu.

"Nakoľko výsledky celoštátneho testovania priniesli pomerne priaznivé správy, nevidíme nateraz dôvod na to, aby ostali zatvorené školy, reštaurácie a hotely, či obmedzené ďalšie služby. Vláda by mala umožniť krajine normálne fungovať, samozrejme pri zachovaní všetkých bezpečnostných a preventívnych opatrení," konštatujú v spoločnej tlačovej správe Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Zároveň žiadajú premiéra, aby si sadol so zástupcami zamestnávateľov, samospráv a odborármi za rokovací stôl a vyhodnotili výsledky testovania z pohľadu firiem, zamestnancov, miest a obcí. Vláda by podľa nich mala prijímať akékoľvek opatrenia až po tejto diskusii. Zamestnávateľské a podnikateľské združenia veria, že im premiér vyjde v ústrety a bude s nimi chcieť diskutovať. "V tomto období môže totiž pomôcť len otvorená komunikácia a konštruktívna debata. Predseda vlády a ani členovia vlády nemajú možnosť denno-denne sledovať situáciu vo výrobných závodoch, preto by nemali prijímať rozhodnutia bez tých, ktorých sa tieto opatrenia najviac dotýkajú," tvrdí podnikateľský sektor.

Prísne reštrikcie, ktoré štát zaviedol v súvislosti so šírením pandémie COVID-19, treba podľa zamestnávateľských a podnikateľských združení prehodnotiť a ekonomiku nechať "nadýchnuť". Ak chce vláda podchytiť rizikové regióny, tak by sa opatrenia mali zamerať výlučne na ohniská nákazy. Výsledky testovania navyše podľa podnikateľov ukázali, že v podnikoch kritickej infraštruktúry sa počet pozitívne testovaných zamestnancov pohyboval na úrovni pár promile z celkového počtu.