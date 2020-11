Jožo Pročko priamo z parlamentu o správaní kotlebovcov: Toto nemá s ľudskosťou nič spoločné!

Poslanec Jožo Pročko (OĽaNO) si podal kotlebovcov! Ich správanie v Národnej rade SR ho vytočilo do vývrtky.

Pročko uverejnil na sociálnej sieti video priamo z parlamentu, v ktorom kritizuje správanie poslancov ĽSNS vrátane ich šéfa Mariana Kotlebu, ktorý prekonal koronavírus. Poslanci sa totiž v utorok na schôdzi odmietli preukázať certifikátom s negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

"To, že to oni odmietajú, to je ich vec, ale to, že tu budeme musieť strpieť ľudí, o ktorých nevieme, či majú COVID alebo nemajú COVID... Poslanec Kotleba ho mal a aj dnes bez rúška tu rozprával, toto nemá s ľudskosťou nič spoločné," uviedol rozhorčený Pročko s tým, že poslanci ĽSNS nemajú právo ohrozovať životy iných ľudí.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v utorok vykázal poslancov NR SR za ĽSNS z rokovacej sály. Šeliga poslancov opätovne vyzýval a pýtal sa ich, či pôjdu potvrdenie predložiť pracovníkom, ktorí zabezpečujú vstup do budovy NR SR.

Šeliga po incidente skonštatoval, že všetci ostatní poslanci nemali problém s tým, aby dodržali to, čo káže vyhláška Úradu vereného zdravotníctva (ÚVZ) SR. To, že poslancov za ĽSNS vykázal znamená, že sa nemôžu zúčastniť na rokovaní, ani sa zapájať do rozpravy, majú však právo hlasovať. Môžu ich vykazovať opakovane. "Informovali sme o tomto postupe okresný úrad s tým, že sa odmietli preukázať a budú riešení v správnom konaní. Predpokladám, že dostanú pokuty 1650 eur," informoval Šeliga na tlačovom brífingu s tým, že ak sa aj v stredu (4. 11.) odmietnu preukázať potvrdením, budú vykázaní znovu. "A polovica poslaneckého platu ide preč," doplnil.