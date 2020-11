Kúpil si terorista z Viedne zbrane na Slovensku? Rázna reakcia predsedu vlastníkov strelných zbraní

Útočník, ktorého po streľbe v centre Viedne zneškodnili policajti, si strelivo ani zbrane jednoznačne nemohol legálnym spôsobom zakúpiť na Slovensku.

Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum Ľudovít Miklánek v súvislosti s informáciami rakúskeho denníka Heute. "V rakúskom médiu Heute.at sa objavila neoverená informácia o tom, že páchateľ teroristického činu vo Viedni si mal 'údajne v júni kúpiť strelivo na Slovensku'. Slovenské médiá prevzali túto 'informáciu' nepresne a niektoré už uvádzajú, že zbrane a strelivo použité vo Viedni boli zo Slovenska. Terorista, ktorý bol predtým podmienečne prepustený z trestu, ktorý dostal za to, že chcel ujsť bojovať za Islamský štát do Sýrie, bol na sociálnej sieti odfotený so zbraňami z produkcie dnes srbskej Zastavy, ktoré sa používali počas občianskej vojny v Juhoslávii," uviedol.

Podľa Miklánka aj z nekvalitnej fotky je možné predpokladať, že ide o modely M70, klon Kalašnikova, a zrejme pištoľ M57. "Tieto zbrane ani strelivo do nich nemohol kúpiť legálne v SR. Na ich nadobudnutie je potrebné byť držiteľom zbrojného preukazu príslušnej skupiny a dodatočné nákupné povolenie na každú jednu zbraň vydané políciou. Rovnako strelivo do týchto zbraní môže byť predané iba človeku, ktorý má zbrojný preukaz a zbraň na takéto strelivo zaevidovanú," vysvetlil Miklánek.

"Útočník nemohol mať zbrojný preukaz (ZP), keďže nemal 21 rokov a bol súdne trestaný. Okrem iných kritérií by nespĺňal kritérium bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré sú pri vydaní ZP preskúmavané. Ak by si chcel legálne kúpiť expanznú zbraň, ktorá vznikla pôvodne z 'ostrej', a tú údajne prerobiť, musel by prepis z pôvodného majiteľa prebehnúť na polícii, keďže tieto zbrane podliehajú evidenčnej povinnosti. Druhou vecou je, že sa od zmeny legislatívy v roku 2016 prakticky vôbec nevyrábajú," zdôraznil Miklánek.

Útočník, ktorého po streľbe v centre Viedne zneškodnili policajti, si strelivo zaobstaral počas leta na Slovensku, uviedol v utorok na svojom webe rakúsky denník Heute. Informáciu o strelive potvrdil pre televíziu JOJ aj minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO), podľa ktorého útočník v minulosti navštívil Slovensko. Podľa rakúskeho denníka muž so svojím známym údajne v polovici júla vycestoval na Slovensko, aby si zaobstaral muníciu do útočnej pušky typu AK-47 (kalašnikov).