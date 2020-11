Cibulková o starostlivom manželovi Michalovi: Malého by aj dojčil!

Najšťastnejšie obdobie jej života. Tenisová hviezda Dominika Cibulková (31) si užíva materstvo plnými dúškami. Radosť jej robí onedlho päťmesačný synček Jakubko, ale aj starostlivý manžel Michal Navara.

„Michal je tatino, ktorý sa na malého veľmi tešil. Ak by mohol, tak by ho azda aj dojčil,“ prezradila so smiechom v rannom vysielaní televízie Markíza bývalá štvrtá hráčka sveta.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jakubko prišiel na svet 14. júna v jednej z viedenských pôrodníc. Usmievavé bábätko rastie ako z vody a svojmu okoliu prináša len a len radosť.

„Je úžasné a usmievavé dieťa. Jakubko je po mne poslušný, prispôsobivý,“ pokračovala Dominika, ktorej v starostlivosti o malého pomáha manžel. „Vždy mal vzťah k deťom, on sa v tom našiel. Sme zohratá dvojka. Vďakabohu, že mám takého skvelého partnera. Je úžasný tatino,“ pochválila svojho partnera Cibulková.

Najlepšia slovenská tenistka všetkých čias sa z kurtov vytratila vlani po Roland Garros. „Už som vedela, že je to môj posledný turnaj. Pol roka sme cestovali, užívali si, jedli, pili. Potom sme si povedali, že si založíme rodinu,“ vysvetlila Dominika, ktorá si pred pár dňami pripomenula najväčší triumf kariéry – titul z Masters spred štyroch rokov. „Tie emócie sú stále silné. Najväčšie víťazstvá mi nikto nezoberie. Hoci mi chýba to hádzanie sa po víťazstvách na kurty, to ostatné z tenisové života nie. Je mi dobre doma s rodinou, máme skvelý život. Nad prípadným návratom teraz nerozmýšľam.“