Prehovoril ďalší svedok besnenia teroristu: Poviem vám, čo som videl

Rakúska polícia po pondelkovom teroristickom útoku v centre Viedne ďalej preveruje, či zastrelený atentátnik konal sám, či mal komplica. Podľa portálu rakúskeho denníka Heute sa snaží polícia zostaviť diagram času a vzdialeností, podľa ktorého určí, či jediný človek mohol útočiť v priebehu niekoľkých minút na šiestich rôznych miestach.

Agentúra APA oslovila svedka útoku, podľa ktorého bol útočník zrejme len jeden. "Keď ho (polícia) zastrelila, bolo po všetkom," povedal agentúre APA svedok k tragickej udalosti z pondelkového večera. Uviedol tiež, že videl len jedného útočníka. Tým sa neskôr ukázal byť dvadsaťročný rodák z Viedne s albánskymi koreňmi, ktorý bol priaznivcom teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

"Zrazu zazneli výstrely, najprv asi 20, potom osem a potom zase 20," opísal útok muž, ktorý práve zatváral svoj obchod so suvenírmi. Spočiatku nechápal, o čo ide. "Kto by pomyslel na teroristický útok vo Viedni ?" dodal. Až keď zazrel mŕtveho strelca na zemi, došlo mu, že terorizmus nepozná hraníc. Svedok uviedol, že videl len jedného útočníka. "Išiel k (námestiu) Schwedenplatz a potom zas späť," uviedol. Útočníka v blízkosti tohto námestia zastrelila polícia v blízkosti kostola sv. Ruprechta, ktorý je naproti židovskej synagóge. Podľa svedka už potom nebola počuť žiadna streľba. Muž uviedol, že nemôže potvrdiť, že by sa útočilo v ulici Graben.

Podľa serveru Heute pracuje polícia na diagrame so šiestimi miestami v blízkom okolí kostola sv. Ruprechta, respektíve synagógy. Jedna z obetí bola nájdená v ulici Fleischmarkt, zastrelená servírka na námestí Ruprechtsplatz a okoloidúci zomrel v ulici Franz-Josefs-Kai, ktorá vedie z námestia Morzinplatz. Miesto nálezu štvrtej obete nie je podľa serveru Heute známe.