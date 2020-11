Poslancom ĽSNS hrozí za incident v parlamente mastná pokuta: Tvrdé vyhlásenie Šeligu

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v utorok vykázal poslancov NR SR za ĽSNS z rokovacej sály.

Dôvodom bolo, že odmietali predložiť potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Šeliga poslancov opätovne vyzýval a pýtal sa ich, či pôjdu potvrdenie predložiť pracovníkom, ktorí zabezpečujú vstup do budovy NR SR.

Šeliga po incidente skonštatoval, že všetci ostatní poslanci nemali problém s tým, aby dodržali to, čo káže vyhláška Úradu vereného zdravotníctva (ÚVZ) SR. To, že poslancov za ĽSNS vykázal znamená, že sa nemôžu zúčastniť na rokovaní, ani sa zapájať do rozpravy, majú však právo hlasovať. Môžu ich vykazovať opakovane. "Informovali sme o tomto postupe okresný úrad s tým, že sa odmietli preukázať a budú riešení v správnom konaní. Predpokladám, že dostanú pokuty 1650 eur," informoval Šeliga na tlačovom brífingu s tým, že ak sa aj v stredu (4. 11.) odmietnu preukázať potvrdením, budú vykázaní znovu. "A polovica poslaneckého platu ide preč," doplnil.

Poukázal tiež na poslanca Jozefa Šimka z ĽSNS, ktorý ako primátor Rimavskej Soboty žiada toto potvrdenie od poslancov mestského zastupiteľstva, no ráno odmietol v parlamente predložiť svoje potvrdenie. Podpredseda NR SR to označil za cynizmus. Poslanci za ĽSNS podľa neho len vytĺkajú politický kapitál. Upozornil, že ak v pléne sedel poslanec, ktorý je pozitívny, bude trestne stíhaný za podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby.