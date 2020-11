Expertka bije na poplach, na USA sa rúti smrtiaca katastrofa: Toto sa verejnosť nemala dozvedieť!

V Spojených štátoch aj na začiatku týždňa pokračoval nepriaznivý vývoj ukazovateľov o epidémii choroby covid-19. Univerzita Johnsa Hopkinsa (JHU) zaznamenala za pondelok 84 000 nových nákaz koronavírusom, teda skoro o 20 000 prípadov viac ako pred týždňom, zatiaľ čo ďalej rástol počet hospitalizovaných pacientov s chorobou z vírusu SARS-CoV-2.

Koordinátorka krízového štábu Bieleho domu podľa americkej tlače varovala vládnych činiteľov pred "najviac smrtiacou fázou" epidémie a spomenula potrebu agresívnejšieho postupu. Varovanie lekárka Deborah Birxová mala adresovať niekoľkým predstaviteľom Bieleho domu v internom komuniké. O jeho existencii najskôr informoval denník The Washington Post, jeho obsah potom denníku The New York Times (NYT) potvrdil "vysoko postavený pracovník Bieleho domu," ktorý k nemu mal prístup.

Vyjadrenie Birxovej je v zjavnom rozpore s výrokmi amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v posledných týždňoch vyhlasuje, že USA sú v boji proti covid-19 na správnej ceste. "Vstupujeme do najviac znepokojujúcej a najviac smrtiacej fázy pandémie," napísala podľa tlače Birxová. USA momentálne zažívajú prudký nárast nakazených za jeden deň, minulý týždeň sa dostali až k hranici 100 000 prípadov. Priemerné prírastky sú už zhruba desať dní vyššie ako v ktorejkoľvek inej fáze tohto roka, pričom rekordné sú aj počty vykonávaných testov. Zároveň rýchlo pribúdajú hospitalizovaní pacienti s covid-19, zatiaľ čo priemerný počet nových úmrtí spojených s chorobou podľa NYT od polovice októbra narástol o viac ako 100 na aktuálnych 825 denne.

Trump aj za týchto okolností vystupuje proti prijímaniu tvrdých reštrikcií, ktoré by obmedzili ekonomické aktivity. Birxová vo svojom vyhlásení naznačuje, že prezident a jeho poradcovia venujú príliš veľa pozornosti karanténnym uzáverám, a naopak sa dostatočne nezaoberajú inými opatreniami. "Toto nie je o lockdowne, o lockdowne to nie je od marca alebo apríla. Je to o agresívnom a vyváženom prístupe, ktorý nie je implementovaný," cituje z dokumentu NYT. Birxová údajne predpovedá, že USA čaká viac dní, kedy bude počet nových infekcií nad 100 000.

Podľa agentúry AP sú aktuálne denné bilancie chorôb na vzostupe v 47 z 50 amerických štátov, pričom nemocnice na mnohých miestach sú kvôli prívalu pacientov na pokraji svojich možností. Od začiatku jeho šírenia sa nákaza koronavírusom v USA potvrdila u bezmála 9,3 milióna ľudí, JHU v krajine eviduje cez 231 500 úmrtí pripisovaných covidu-19.