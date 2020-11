Američania rozhodujú o budúcnosti krajiny: Biden bude čakať na výsledky v ústraní, Trump chystá žúr

Američania v utorok rozhodnú o tom, kto povedie Spojené štáty počas nasledujúcich štyroch rokov. Najrozporuplnejšie prezidentské voľby za niekoľko desaťročí prinesú buď znovuzvolenie republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, alebo do Bieleho domu posunú demokrata Joea Bidena.

Prvé volebné miestnosti sa otvorili o 5:00 miestneho času v štáte Vermont, informuje spravodajský portál BBC. Hoci je utorok volebný deň, rekordný počet voličov - takmer 100 miliónov - už hlasoval vopred, vrátane oboch zmienených kandidátov. Práve v dôsledku predčasného hlasovania prostredníctvom pošty, o ktoré v čase pandémie nového koronavírusu vzrástol záujem, bude čakanie na výsledky trvať dlhšie, možno niekoľko dní až týždňov, varujú úrady.

Hlasovanie poštou pritom sprevádzajú právne boje súvisiace s rátaním hlasov, ktoré prídu po volebnom dni. Trump a jeho kampaň naznačili, že podajú žalobu, aby zabránili rátaniu hlasov tri dni po voľbách v dôležitom štáte Pensylvánia. Tam to síce Najvyšší súd Spojených štátov povolil, no viacero konzervatívnych sudcov naznačilo, že sú otvorení prehodnoteniu záležitosti po voľbách. Okrem toho sa súdy zaoberajú aj poštovým hlasovaním v Minnesote, Severnej Karolíne a Texase.

Národné prieskumy verejnej mienky dávajú náskok Bidenovi, z hľadiska štátov, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku volieb, je už boj tesnejší. Kandidát potrebuje na zvolenie za prezidenta najmenej 270 hlasov zo Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty. Trump i Biden tvrdia, že voľby sú mimoriadne dôležité vzhľadom na výzvy v podobe pandémie či rasových nepokojov, ktorým krajina čelí. Politici počas kampane predstavili odlišné vízie riešenia naliehavých problémov ich krajiny aj samotného úradu prezidenta, pričom tiež tvrdia, že víťazstvo toho druhého by v skutočnosti znamenalo prehru.

Američania si okrem prezidenta volia aj zástupcov do Snemovne reprezentantov a Senátu Kongresu Spojených štátov. Predpokladá sa, že si demokrati udržia kontrolu v Snemovni. Na to, aby Demokrati mali po desaťročí "pod kontrolou" celý Washington, potrebujú okrem víťazstva Bidena tiež získať aj ďalšie tri kreslá v Senáte, uvádza agentúra AP.

Trump bude v Bielom dome počas volebnej noci hostiť večierok, na ktorý dostalo pozvánku zhruba 400 hostí. Biden a jeho spolukandidátka Kamala Harris budú sledovať dianie vo Wilmingtone v Delaware, kde niekdajší viceprezident žije. Voľby tiež sprevádzajú obavy z nepokojov, ktoré by po nich mohli nasledovať. Vo Washingtone D.C. a meste New York bolo napríklad badať, ako sa podniky pripravujú na možné nepokoje. Podľa CBS News sa očakáva, že sa neďaleko Bieleho domu počas volebnej noci zíde do 10-tisíc demonštrantov.