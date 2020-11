V Madride šláger favoritov, Inter Miláno bez svojho najlepšieho hráča

Inter Miláno sa v utorkovom šlágri 3. kola Ligy majstrov na trávniku Realu Madrid bude musieť zaobísť bez svojho najlepšie hráča.

Produktívny Romelu Lukaku má problémy so stehenným svalom. Dvadsaťsedemročný Belgičan strelil 7 gólov v šiestich zápasoch tejto sezóny vrátane oboch v domácom súboji Ligy majstrov s Borussiou Mönchengladbach (2:2).

Obrovitého Lukakua by mohol nahradiť Alexis Sánchez, ktorý sa po zranení už vrátil do tréningu. Tréner Antonio Conte si však zrejme nemyslí, že 31-ročný Čiľan bude v základnej jedenástke v utorok večer na Štadióne Alfréda Di Stéfana. Pravdepodobne ponechá útok zo sobotného súboja Serie A s Parmou (2:2) v zložení Lautaro Martínez - Ivan Perišič.

"Vrátil sa do tréningového procesu, ale ďalej sa nechcem o tom baviť. Samozrejme, potrebujeme strieľať viac gólov a vytvárať si nebezpečné situácie. Chce to aj viac streleckých pokusov a byť dôraznejší v šestnástke súpera. V minulej sezóne sme dosiahli dokopy 113 gólov a aj na začiatku nového ročníka sa nám strelecky darilo. Teraz je to však nevyvážené vzhľadom na to, koľko príležitostí si utvoríme," uviedol Antonio Conte na tlačovej konferencii pred zápasom.

Real aj Inter vstupujú do vzájomného zápasu v nečakaných pozíciách. Real je s 1 bodom na dne tabuľky B-skupiny a Inter má po dvoch remízach na treťom mieste iba o bod viac. "V zápasoch proti Borussii a Šachtaru sme si možno zaslúžili viac ako len jeden bod, ale nedotiahli sme to. Teraz čelíme Realu, ktorého pár hráčov už vyhralo túto súťaž a dokonca viackrát. Rovnako však vieme, že majú za sebou čudnú domácu prehru so Šachtarom aj skvelý návrat proti Borussi. Musíme v zápase čosi vytrpieť, aby sa nám dostalo zadosťučinenia. Prišli sme do Madridu predviesť svoju vlastnú hru a chceme uspieť," doplnil Conte.

V pondelok zasvietila na sociálnych médiách "nerazzurri" aj jedna pozitívna správa. Do tréningového procesu sa vrátil slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý pre ochorenie COVID-19 vynechal posledných päť zápasov. "Bol negatívny už pred stretnutím s Parmou, takže si ho mohol pozrieť priamo na San Sire. V tejto sezóne sa Škriniar zatiaľ predstavil len vo dvoch zápasoch vo všetkých súťažiach," informovali talianske zdroje.

Na strane Realu Madrid utorkový zápas určite vynechá brazílsky obranca Eder Militao, ktorý sa nakazil koronavírusom. Zranené je aj trio Nacho, Dani Carvajal a Martin Odegaard. Tréner "Los Blancos" Zinedine Zidane si uvedomuje dôležitosť súboja s Interom. "Inter poznáme, má v tíme dostatok kvality. Nečakám nič iné ako náročný súboj. Toto bude pre nás ako finále. Vo vzduchu visia tri dôležité body a my sa po nich načiahneme," povedal Zidane.

Charizmatický Francúz si uvedomuje, že ak by jeho zverenci doma prehrali aj po druhý raz, budú čeliť prvej rozlúčke v skupine Ligy majstrov po troch dekádach. "Futbal sa čoraz viac vyrovnáva a aj v tom je jeho kúzlo. Malé tímy už neexistujú, preto si treba vážiť každé víťazstvo," doplnil Zidane.