Dezinfekciu rúk používame už 55 rokov

Stačí 90 sekúnd k totálnej dezinfekcii. Každý, kto sa v súčasnosti chce chrániť pred vírusmi a baktériami, siahne po dezinfekčnom prostriedku. Správne čistenie rúk sa považuje za najdôležitejšie opatrenie, ktorým môžete predísť prenosu baktérií. Najstaršiu dezinfekciu Sterillium používajú ľudia po celom svete už viac ako pol storočie.

Dnes na trhu existuje celé množstvo dezinfekčných prostriedkov na ruky a povrchy vo forme gélu, spreja, peny či vlhkých utierok. Tieto inovácie však majú za sebou dlhú históriu.

Vývoj v oblasti hygieny rúk sa začal už v stredoveku pri zbavovaní sa moru, kedy sa ruky vydymovali. V 19. storočí nasledovalo používanie chlórového vápna, ktoré zlepšilo hygienu v nemocniciach. Súvis medzi vznikom infekcií a nedostatočnou hygienou rúk sa však potvrdil oveľa neskôr. Lekári v minulosti nepoznali jednorazové rukavice a medzi vyšetreniami pacientov si umývali ruky v nádobe so zriedeným formaldehydom a sušili si ich uterákom, ktorý sa niekedy menil len raz za deň. Roztok navyše používalo viacero lekárov, a tak mikroorganizmy pri umytí z rúk neodstránili, ale naopak, šírili sa ďalej.

V roku 1905 Carl Flügge predstavil rozdiel medzi hygienickou a chirurgickou dezinfekciou rúk. Na operačných sálach si lekári začali ruky umývať 10 minút pod tečúcou vodou s mydlom a s použitím 96 %-ného alkoholu. Ani to však nebolo dostatočné a pacienti často umierali na infekciu v pooperačných ranách. Až v polovici 60. rokov minulého storočia sa umývanie rúk spolu s dezinfekciou stalo hlavnou metódou zaistenia čistoty a pre chirurgov sa stalo bežnou praxou.

Revolučné riešenie

Mladý maďarský kardiochirurg Dr. Peter Kalmár už počas štúdia spozoroval, že umývanie rúk lekári a zdravotnícky personál zanedbávajú pre nedostatok času. Rozhodol sa preto vyvinúť takú dezinfekciu, ktorá by zabezpečila okamžitú a spoľahlivú ochranu pred mikroorganizmami. Obrátil sa na nemeckú hamburgskú spoločnosť Bacillolfabrik Dr. Bode & Co., ktorá dnes funguje pod názvom BODE Chemie a je súčasť skupiny HARTMANN, s ponukou spolupráce na vývoji nového dezinfekčného prípravku. Ich cieľom bolo vyvinúť takú dezinfekciu, ktorá by mala rýchly účinok, dlhotrvajúci efekt a bola šetrná k pokožke.

Výsledkom ich snaženia bolo Sterillium – prvý alkoholický dezinfekčný prostriedok, ktorý sa dá votrieť do suchých rúk bez predchádzajúceho umývania a iných opatrení. 4. júna 1965 opustili výrobnú linku prvé fľaše nového dezinfekčného prostriedku, ktorý odštartoval doslova revolúciu v dennej praxi lekárov a sestričiek.

Po celom svete

Bezoplachovú dezinfekciu Sterillium, ktorá oslavuje 55 rokov svojej existencie, dnes využívajú zdravotníci v 40 krajinách sveta pri 4 miliardách dezinfekčných procedúr ročne. Klasické nástenné dávkovače s dezinfekciou Sterillium sú už neoddeliteľnou súčasťou všetkých kliník a operačných sál.

Sterillium bez parfumácie a pridaných farbív je skutočne jedinečné. Je úplne účinné proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom. Len 30 sekúnd mu stačí na to, aby zredukoval tranzientnú flóru o viac ako 99,99 %. Počas 90 sekúnd tak zabezpečí plnú chirurgickú dezinfekciu rúk, čím pomáha výrazne znižovať riziko infekcie.

Ochrana zdravia

Na vývoji ďalších dezinfekčných prostriedkov sa pracuje aj dnes.

Odborníci spoločnosti HARTMANN naďalej hľadajú nové spôsoby a inovatívne riešenia na poli dezinfekcie, aktuálne napríklad v rámci celosvetovej iniciatívy s názvom Misia: Prevencia infekcií. Jej cieľom je zlepšiť prevenciu infekcií v celom zdravotníckom a ošetrovateľskom sektore.

Každodenná prax predstavuje odborníkom spoločnosti HARTMANN stále nové výzvy. V súčasnosti nezabúdajte ani vy na spoľahlivé, no pritom šetrné dezinfekčné gély, mydlá či obrúsky, ktoré dokonalo ochránia vaše zdravie.