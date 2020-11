Ide jej karta! Talentovaná Emma Drobná prežíva jedno z najkrajších odbobí v živote. Už takmer rok je šťastná po boku bývalého futbalistu Filipa Šeba a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to klape. Svedčia o tom aj fotky, či videá, ktoré zamilovaná dvojica zdieľa na sociálnych sieťach. Speváčka má však momentálne aj iný dôvod na radosť a to je jej najnovší album Better like this, ktorý len prednedávnom predstavila svojim fanúšikom. Ako prezradila, ten v sebe nesie aj iné, než hudobné posolstvo!