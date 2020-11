Cimarro a Gregušová strávili Halloween v Los Angeles: Slovenská misska zmenená na nepoznanie

Američanmi zbožňovaný Halloween si nenechala ujsť ani známa Slovenka! Bronislava Gregušová (28), ktorá sa zviditeľnila najmä v súťaži krásy Miss Slovensko, momentálne žije so snúbencom Mariom Cimarrom (49) v Kalifornii.

Krásy Kalifornie si vychutnáva po boku kubánskej hviezdy! Herca a partnera krásky zo súťaže Miss Slovensko poznáme všetci z telenovely Skrytá vášeň, kde stvárnil Juana Reyesa. Pár sa koncom minulého roka zasnúbil, no kvôli pandémii museli prípravy na svadbu odložiť. Keďže Covid-19 odlúčil Bronislavu od rodiny na Slovensku, užíva si plnými dúškami slnkom zaliatu krajinu, ktorú obýva aj so sexi snúbencom.

Keďže v Amerike je Halloween jedným z najobľúbenejších sviatkov, takmer každý si dáva záležať na strašidelnej výzdobe domu a tvorbe originálnej masky. Výnimkou neboli ani Cimarro s Bronislavou. Slovenka ukázala, že jej líčenie nie je vôbec cudzie. So snúbencom sa inšpirovali najslávnejším pirátom Jackom Sparrowom z filmu Piráti z Karibiku. Ako to dopadlo? To sa dozviete v našej galérii!