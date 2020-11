Muž († 61) záhadne zmizol zo svojho domu: V akom stave ho o 3 roky nájdu, nečakal nik

Gerald Frost bol nezvestný od roku 2017. Polícia v anglickom grófstve Staffordshire zahájila po 61-ročnom mužovi z mesta Stoke on Trent pátranie, no bezvýsledne. O 3 roky neskôr prišli muži zákona so smutnou správou.

Krátko po Geraldovom zmiznutí sa polícia domievala, že by sa mohol nachádzať v oblasti mesta Blackpool. Napriek tomu, že mal byť videný aj na autobusovej zastávke cca 12 minút od svojho domu, detektívom sa ho nikdy nepodarilo vypátrať, píše DailyMail. Až o 3 roky neskôr, 10. septembra prišla polícia s tou najhoršou správou - Geralda našli ležiac na zemi obklopeného liekmi a vínom. Nehnuteľnosť, kde objavili jeho nehybné telo, sa nachádzala neďaleko jeho domu. Podľa koronera sa tam nachádzal "istý čas". Vyšetrovanie prípadu bolo odložené na neskôr. Policajti vyriešili záhadu: Takmer 5 rokov si mysleli, že muža zavraždili, pravda vás odrovná