Rakúsko sa spamätáva z hrozivého útoku vo Viedni: Začal platiť druhý lockdown

Vo Viedni panuje v dôsledku streľby z pondelka večera "veľmi napätá bezpečnostná situácia" a návrat k normálu bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie počas noci na utorok.

Povedal to v rozhovore pre rakúsky rozhlas kancelár Sebastian Kurz krátko predtým, ako mal začať platiť druhý plošný lockdown zameraný na zastavenie šírenia koronavírusu.

Podľa slov Kurza išlo "definitívne o teroristický útok", ktorý bol pripravený "veľmi profesionálne" a útočníci boli veľmi dobre vyzbrojení, píše agentúra APA. To, či sa ľudia budú môcť opäť vrátiť do ulíc, záleží od ďalšieho vývoja. Nateraz nebezpečenstvo ešte nie je zažehnané, varoval Kurz.

Rakúsky kancelár Alexander van der Bellen v pondelňajšom prejave v televíznej stanici ORF upozornil na vážnosť aktuálnej pandemickej situácie s tým, že na koronavírus je v krajine každých 21 sekúnd pozitívne testovaný jeden človek. "Teraz môžeme dokázať, že spoločenstvo pre nás nie je len prázdnym slovom. Teraz chránite život," vyhlásil van der Bellen.

"Od utorkovej polnoci do konca novembra bude (v Rakúsku) druhý lockdown," vyhlásil na sobotňajšej tlačovej konferencii rakúsky kancelár Sebastian Kurz s tým, že v platnosti má byť až do konca novembra. Okrem toho by mal v krajine platiť zákaz nočného vychádzania medzi 20.00 h a 06.00 h.