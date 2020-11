Návšteva ako zo zlého sna: Tatranské medvede sa vlámali do cukrárne

Medveď v tatranských osadách už navštívil nejedno zariadenie a nejeden úrad.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bol na polícii, na mestskom úrade, v hoteli, v bufete. Tentokrát prišiel do cukrárne. Presnejšie do cukrárskej výrobne v Hornom Smokovci.

Medvedica so štyrmi mladými sa od jari potuluje okolo Smokovcov. „Už vtedy sme tušili, že s ňou bude problém. S blížiacou sa zimou a nutnosťou sa vykŕmiť je mama medvedica v stále väčšom strese, aby dokázala vykŕmiť seba a nakŕmiť mladé. So zabezpečenými kontajnermi má stále väčší problém, tak si našla inú cestu. Vylomila dvere do cukrárskej výrobne a snažila sa tam nájsť niečo na jedenie. Samozrejme, že tam urobila neskutočnú spúšť. Okrem tejto výrobne vošla aj do dvoch penziónov. Povedal by som, že vzorná mamina, zobrala deti v nedeľu na koláčik. No to už nie je humor, prerástlo to do veľkého problému. Hovorí sa, že medvedicu čaká eutanázia a čo tie štyri mláďatá. Možno ju zachráni rýchly príchod zimy a zimný spánok. No na jar sa tento problém vráti,“ smutne konštatoval zástupca Tatranskej mestskej polície Jozef Štefaňák.

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko nám k tomu povedal: “Už pred viac ako rokom som práve túto prevádzku upozorňoval na veľké riziko súvisiace s medveďom, bohužiaľ moje slová sa naplnili. Novozriadený zásahový tím sa musí teraz rozhodnúť, ako bude konať. Problémové medvede máme zmapované a vieme o nich.“

Zaujímavosťou je, že majiteľka cukrárskej výroby nemá nárok ani na odškodnenie, ani na poistnú náhradu. Aj keď je poistená voči tretím osobám, medveď nie je osoba a tým, že vošiel dnu, nevzťahuje sa na ňu ani nárok na odškodnenie zo štátu za škody spôsobené chránenou zverou.