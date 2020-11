Koľko nakazených odhalilo testovanie v Bratislave? Pozrite si prehľad podľa mestských častí

Vynaložili všetko úsilie! Počas uplynulého víkendu všetkých 17 mestských častí hlavného mesta realizovalo celoplošné testovanie a zriadilo vyše 400 odberných miest.

Kým v sobotu takmer všetky z nich praskali vo švíkoch a niekde sa na odbery čakalo aj niekoľko hodín, v nedeľu bola situácia pokojnejšia. V Bratislave však, na rozdiel od Košíc, nie každý starosta disponoval konečnými výsledkami za svoju mestskú časť. Tie malo postkytnúť po zasadaní Ústredného krízového štábu ministerstvo obrany, no v čase našej uzávierky ešte výsledky neboli známe. Ako teda dopadli jednotlivé mestské časti?

Krátko pred víkendovým testovaním sa samosprávy v hlavnom meste obávali, či to celé zvládnu. Chýbali im zdravotníci a dobrovoľníci. Dvojdňové testovanie Bratislava však ustála a ukázalo sa, že mnohé mestské časti mali počet nakazených hlboko pod jedným percentom.

„Potvrdil sa trend, že Bratislave sa podarilo znížiť počty nakazených. Dlhšiu dobu máme priemer nakazených pod 100 ľudí. To potvrdilo aj testovanie, kde Bratislava skončila s 0,3 %. Preto je namieste otázka, či má byť druhé kolo v Bratislave. My si myslíme, že nemá.“ vyjadril sa pre TA3 k výsledkom testovania primátor Matúš Vallo.

Podľa neho finančné prostriedky na zorganizovanie takéhoto eventu nie sú malé. „V meste so 600 000 obyvateľmi by sa dali využiť lepšie. Napríklad aj na trasovanie a na dohľadávanie kontaktov,“ dodal Vallo. Pochybnosti o potrebe druhého kola testovania vyjadrili viacerí starostovia. „Som presvedčený, že oveľa lepšie by bolo prinajmenšom Bratislavčanov druhého kola testovania ušetriť a ušetrené testy použiť napríklad na hraniciach,“ skonštatoval ružinovský starosta Martin Chren.