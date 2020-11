Voľby prezidenta USA: Biden vs. Trump! Čo prinesú svetu?

Pandémia, ekonomická recesia, klimatické zmeny, vojnové konflikty. To je len niekoľko z najvážnejších problémov, ktorým čelí celý svet.

USA ako svetový hráč často zohrávajú kľúčovú rolu pri ich riešení. Preto celý svet s napätím čaká na výsledok amerických prezidentských volieb, ktoré sa konajú v noci z utorka na stredu nášho času. Bude to Joe Biden alebo opäť Donald Trump? A čo prinesie víťazstvo jedného či druhého?

Joe Biden: Obnoví vzťahy so spojencami

V oblasti zahraničnej politiky, ktorá sa najviac týka aj nás, chce Joe Biden v prípade zvolenia čo najskôr obnoviť naštrbené vzťahy so spojencami. Týka sa to nielen NATO, ktoré Trump často kritizoval, ale aj návratu do Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, ktorú štáty nedávno opustili. Biden chce v rámci nej viesť svetový boj proti pandémii koronavírusu. Chce sa tiež opäť pripojiť k Parížskej klimatickej dohode. Vyslovil sa aj za tvrdší postup proti Číne, ktorú chce donútiť, aby prestala s neférovými ekologickými a obchodnými praktikami. Na to však nechce použiť jednostranné colné vojny, ale spojiť sa s viacerými krajinami a použiť medzinárodný koordinovaný nátlak, ktorý si už Čína nebude môcť dovoliť ignorovať.

Joe Biden (77)

- nar. 20. novembra 1942 v Scrantone v Pensylvánii

- druhýkrát ženatý

- mal štyri deti

- prvá manželka a dcéra Naomi mu zomreli pri nehode

- syn Beau zomrel na rakovinu

- v rokoch 2009 - 2017 bol viceprezidentom

- pozitívom sú dlhoročné politické skúsenosti

- negatívom je jeho vyšší vek

Donald Trump: Môže zabetónovať svoje zmeny Otvoriť galériu Donald Trump Zdroj: getty images

V USA je bežné, že kurz, ktorý nastolil jeden prezident, si potom nasledujúci prezident mení podľa seba. Trump však robí také zásadné zmeny, že v prípade jeho zvolenia na ďalšie štyri roky už bude veľmi ťažké zvrátiť ich efekt. Na domácej scéne je to najmä Najvyšší súd, kde sa všemožne snaží zabetónovať svojich ľudí. Neváhal ani porušiť nepísané pravidlo o tom, že vo volebnom roku prezident svojich kandidátov na Najvyšší súd nepretláča. Trump tak urobil menej ako týždeň pred voľbami. Rovnako ťažké bude zmierniť jeho vplyv na globálnej úrovni, kde sa črtajú dva hlavné problémy – klimatická zmena a riziko obnovenia pretekov v zbrojení. Nehovoriac o tom, že Trump neváha urážať spojencov a bratríčkovať sa s diktátormi.

Donald Trump (74)

- nar. 14. júna 1946 v New Yorku

- od roku 2017 je 45. prezident USA

- tretíkrát ženatý

- má päť detí a desať vnúčat

- v jeho prospech hrajú skúsenosti z biznisu, sebavedomé vystupovanie a časť občanov oslovuje bojom s nelegálnym prisťahovalectvom

- vyčítajú mu najmä nezvládnutie pandémie