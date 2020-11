Hrdý otec Ján Ďurovčík ukázal rozkošného syna Janka: Emotívne vyznanie manželke

Režisér Ján Ďurovčík (49) sa skoro pred dvoma mesiacmi stal po prvý raz otcom.

Jeho manželka Barbora (25) priviedla na svet ich syna Janka. Umelec si úlohu otca pochvaľuje a zdá sa, že si s manželkou vytvorili harmonickú domácnosť. „Raj na zemi. Malý Janko je pokojný, takže je to veľmi krásne. Pre mňa sú to také zvláštne veci, že strávim pozeraním sa na malého desiatky minút. Len sa pozerám. To je zvláštny pocit lásky, ktorá sa asi ťažko nejakým spôsobom opisuje,“ povedal dojatý Ďurovčík pre TA3. Svojej manželke sa snaží s povinnosťami pomáhať, hoci priznáva, že ona všetko zvláda na výbornú.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Barbora je proste najlepšia matka na svete. Mám pocit, že ju to veľmi baví, a možno mám naozaj šťastie, že je to zatiaľ všetko také pokojné. Niečo robíme spolu, väčšinu, samozrejme, robí Barbora. Ja chodím do práce, takže ráno odídem, niekedy som tu na obed, niekedy spolu kúpeme, niekedy kočíkujem. Ale Barbora je stále pri ňom. Nemáme nič naplánované a ani podelené,“ opísal umelec ich pokojnú domácnosť.