Šéf Únie miest Slovenska o celoplošnom testovaní: Pri druhom kole sa postavíme za odborníkov

Uplynulý víkend na celom Slovensku prebehlo plošné testovanie obyvateľov. Ako ho hodnotí Šéf Únie miest Slovenska Richard Rybníček (50)?

Ako hodnotíte prvé kolo testovania, ktoré sa uskutočnilo uplynulý víkend?

- Musím povedať, že dopadlo vynikajúco a to vďaka samospráve, primátorom, primátorkám, starostom, starostkám, mestským úradom a obecným úradom. Musím povedať, že nám to dalo veľa skúseností a podnetov, čo vylepšiť. Prvé kolo ukázalo, že samosprávy to zvládli aj napriek chaotickej komunikácii zo strany vlády. Teraz sa ukazuje, že zmysluplnejšie by bolo posilniť regióny vyššími kompetenciami.

Čo si myslíte o druhom kole? Malo by sa konať len tam, kde bol zistený vyšší počet nakazených?

- Pre Úniu miest Slovenska, ktorú zastupujem je absolútne kľúčové vyjadrenie epidemiológov a ich stanovisko k tomu, čo si o druhom kole myslia. My sa budeme riadiť týmto názorom epidemiológov a to je pre nás absolútne dôležité.

Nikto zo starostov či primátorov nechystá vypovedanie poslušnosti v druhom kole testovania, ako to avizovala napríklad starostka bratislavskej mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojcová?

- Myslím si, že toto sú zbytočné a emotívne vyjadrenia a ja tento názor nezdieľam. V tejto chvíli je absolútne kľúčový názor epidemiológov.

Takže nehrozí, že by niektorí starostovia alebo primátori odmietli účasť na druhom kole?

- Samozrejme, keby sa náhodou epidemiológovia vyjadrili, že druhé celoštátne testovanie je nezmysel, a vláda by to napriek tomu chcela, tak v takom prípade otvorene hovorím, že minimálne 51 slovenských miest, ktoré zastupujem, by sa postavilo na stranu epidemiológov. A je pokojne možné, že by sme odporučili premiérovi Igorovi Matovičovi, aby to nerobil, a bezhlavo by sme určite nešli s vládou proti epidemiológom.

Je takýto scenár podľa vás možný?

- Takýto scenár si nepripúšťam. Vládu Igora Matoviča považujem za vládu, ktorá je racionálna, a myslím si, že sa bude riadiť odporúčaniami epidemiológov. Takže si nemyslím, že by existoval scenár, že by vláda šla proti konzíliu epidemiológov.